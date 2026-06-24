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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Haziran Ayı Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün mali yapısı ve transfer planlamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün sürdürülebilir başarı hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Özbek, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini ifade etti.

HARCAMA LİMİTİNE DİKKAT ÇEKTİ

TFF tarafından açıklanan harcama limitlerine değinen Dursun Özbek, Galatasaray'ın finansal açıdan rakiplerinden farklı bir noktada bulunduğunu söyledi.

Özbek, UEFA gelirlerinin de eklenmesiyle kulübün harcama limitinin yaklaşık 11-12 milyar TL seviyesine ulaşacağını belirtti.

"RAKİPLERİMİZİN TOPLAMI BİZİM KADAR DEĞİL"

Galatasaray'ın mali yapısının güçlü olduğuna vurgu yapan Özbek, açıklanan rakamların kulübün futbol ekonomisini ne kadar doğru yönettiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Başkan Özbek, harcama limitlerinin futbolcu maaşları, vergiler, teknik heyet giderleri ve bonservis harcamalarını kapsadığını söyledi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Dursun Özbek, taraftarı heyecanlandıran mesajlar verdi.

Özbek, "Elbette ki en güzel transferler için çalışıyoruz. En güzel takımı, en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz. Bunda en ufak tereddüt yok." ifadelerini kullandı.

Galatasaray yönetiminin yeni sezon öncesinde kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.