Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kupasını RAMS Park’ta kaldırdı. Sarı-kırmızılı ekipte futbolcular ve Başkan Dursun Özbek büyük coşku yaşadı.

Kutlamalarda dikkat çeken detay ise Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin törende yer almaması oldu. Organizasyonun ardından açıklamalarda bulunan Özbek, konuya ilişkin “Bekledik, gelmediler.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Özbek, Mauro Icardi hakkında da konuştu. Tecrübeli golcüyle yeni sözleşme için görüşeceklerini belirten Özbek, “Icardi bizim için çok değerli bir oyuncu. Galatasaray’a önemli katkılar verdi, görüşmeler yapacağız.” dedi.