Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün rakiplerine fark attığı için hedef haline getirildiğini savunarak, buna rağmen Trendyol Süper Lig’de üst üste dördüncü şampiyonluğa ulaşacaklarına olan inancını dile getirdi.

Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’taki Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda düzenlenen divan kurulu toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

2026 yılının Galatasaray camiası için hayırlı geçmesini dileyen Özbek, “Toplantımızın ana gündem maddesi Galatasaray Sportif AŞ’nin 1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş altı aylık mali tablolarıdır. Bu dönemi 1 milyar 374 milyon lira net kârla tamamladık. Kâr elde ederken tesis yatırımlarımızdan hiçbir şekilde feragat etmedik. Tesislerimiz için 60 milyon dolarlık harcama gerçekleştirdik. Bu rakamlar rakiplerimizle kıyaslandığında elde ettiğimiz başarının büyüklüğünü daha iyi gösteriyor. Asıl amacımız bu başarıyı altı aylık dönemlerle sınırlı bırakmayıp, yıllık bazda kalıcı ve sürdürülebilir kılmaktır. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı kararlı biçimde yürütüyoruz” dedi.

Özbek, aralık ayındaki divan kurulu toplantısında dile getirdiği “Bizi yolumuzdan çevirmek için dört koldan saldırıyorlar” sözlerini hatırlatarak, “Bugün bu saldırılar daha da yoğunlaştı. Yönetici arkadaşlarımla birlikte bize emanet edilen onurlu görevi 3,5 yıldır yerine getiriyoruz. Bu süreçte futbolda son üç sezonu şampiyonlukla noktaladık ve lig tarihine geçen pek çok rekora imza attık. Bu sezon da ekibimize ve teknik direktörümüz Okan Buruk’a güvenimiz sonsuz. Şampiyonluğa sağlam adımlarla ilerliyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde herhangi bir aksilik olmazsa ilk 24 arasında yer alarak yolumuza devam edeceğiz. Futbol takımımızı Avrupa’nın en üst düzeyinde kalıcı ve rekabetçi bir konuma taşımak için büyük çaba harcadık. Sezon başında bize inanmayanlar vardı fakat biz Galatasaray’ın gücüne güvendik. Victor Osimhen gibi dünyanın en değerli oyuncularından birini kadromuza katmanın yanı sıra önemli transferler gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Başkan Özbek, başarıların yalnızca futbol A takımına özgü olmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diğer branşlarımızda da kalıcı başarı için yapılması gereken adımları attık ve atmaya devam ediyoruz. Tesisleşme göreve geldiğimiz günden bu yana en öncelikli hedeflerimiz arasındaydı. Kemerburgaz’da futbol takımımız için herkesin hayranlıkla baktığı bir tesis kurduk. Şimdi altyapı tesislerini de aynı bölgede hayata geçirmek üzere harekete geçtik. Göreve geldiğimizde Galatasaray Adası kullanılamaz haldeydi, bugün İstanbul’un en cazip tesislerinden biri haline geldi. Stadımızın ortak alanlarından basın tribününe, çim besleme ışıklarından LED ekranlara kadar pek çok yenileme gerçekleştirdik. Kalamış tesislerimiz için de çalışmalar başladı. Galatasaray’ın geleceği olarak gördüğümüz Aslantepe Vadisi’ndeki tesislerin temelini atmak üzere gün sayıyoruz. İnşallah yakın zamanda hep birlikte temel atma töreninde buluşacağız.”

“Galatasaray’ı dışarıdan yıkamayacaklarını bilenler içimize ayrılık tohumu ekmeye çalışıyor”

Dursun Özbek, kulübü yıpratmak amacıyla camianın içine nifak sokulmaya çalışıldığını öne sürdü.

Yaşanan gelişmelerin camia ve taraftarlar tarafından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Özbek, “Camiamızın en güçlü yanı her zaman daha iyisini talep etmesidir. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Taraftarlarımızın içten gelen Galatasaray sevgisiyle duygularını dile getirmesini anlayışla karşılıyorum. Ancak şu anda üzerimize kurulan oyunu net biçimde görmemiz lazım. Bu sorun yalnızca yönetimin değil, tüm camianın ortak meselesidir. Galatasaray’ı dışarıdan yıkmanın imkânsız olduğunu görenler şimdi içimize fitne sokarak bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Tarihte benzer girişimlerin defalarca denendiğini biliyoruz. Bize ‘hırsız’ yakıştırması yapıldığı dönemleri de yaşadık. Ne zaman rakiplerimizin önüne geçecek projelerde sona yaklaşsak, kafa karıştırma ve engelleme çabaları devreye giriyor. Amaç belli: Galatasaray’ın aklını karıştırmak ve camiayı bölmek. Galatasaray Spor Kulübü’nde bir başkan ve bir yönetim kurulu vardır. Başkan olarak herkesle görüşür, istişare ederim fakat nihai kararı veren makam nettir” diye konuştu.

“İMZA ATMAK DIŞINDA ERAY YAZGAN BU İŞİN İÇİNDE DEĞİLDİR”

Başkan Özbek, yasa dışı bahisle ilişkilendirilen bir sponsorluk anlaşması nedeniyle hapis cezası alan genel sekreter Eray Yazgan’a sahip çıktı.

Özbek, “Bir medya ajansı aracılığıyla pazarlama departmanımız bize bir sponsorluk teklifi sundu. Bu anlaşmanın uygunluğunu Türkiye Futbol Federasyonu’na sorduk ve onay aldık. Daha sonra aynı kurum sponsorluğun yapılmaması yönünde görüş bildirdiğinde anlaşmayı derhal iptal ettik. Kulübümüzün kasasına bu işten tek kuruş bile girmedi. Bunu defalarca açıkça söyledim ancak ortamı karıştırmak isteyen bazı çevreler ‘Galatasaray bu sponsorluktan para kazandı’ algısı yaratmaya çalışıyor ve bu konuyu sürekli kaşıyor. İmza yetkilisi olması nedeniyle genel sekreterimiz ceza aldı. İmza atmak dışında Eray Yazgan bu sürecin hiçbir aşamasında yer almamıştır. Bu cezanın üst mercilerde bozulacağına inanıyorum. Görevi gereği imza attığı bir işlem yüzünden Eray kardeşimin cezaya çarptırılması beni derinden üzdü. Yönetim kurulu arkadaşlarımın tamamı gibi onunla çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

“KİM NE YAPARSA YAPSIN GALATASARAY’IN İLERLEYİŞİ DURMAZ”

Başkan Özbek, kulübe yönelik girişimlerin amacının birlik ve beraberliği bozmak olduğunu savundu.

Futbol takımının planlama, transfer ve oyuncu seçim süreçleriyle ilgili bilgi veren Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Üç yıldır şampiyonluk yaşayan, her kulvarda yoluna devam eden bir takımımız var. Bu süreci ben, sorumlu yöneticilerimiz, teknik direktörümüz ve teknik ekibimiz tam bir uyum içinde yönetiyoruz. İsimler değişse de sistem aynı şekilde işliyor. Transfer dönemi uyum, performans ve risk değerlendirmesi nedeniyle çok karmaşık bir denklem. Bu ekip hata payını minimuma indirmek için gece gündüz çalışıyor. Özellikle Abdullah Kavukcu kardeşime ve bu süreçte emek veren herkese teşekkür ediyorum. Transfer dönemi bu görevdeki yöneticiler için en zorlu süreçtir. Verdiğiniz emeğin karşılığını sezon sonunda şampiyonluk sevinciyle alacağımıza inanıyorum. Abdullah kardeşim futbol dışı alanlarda da, özellikle Mağazacılık AŞ’nin halka arzı ve sermaye artırımı çalışmalarında kulübümüze büyük katkı sağladı. Bunlar için ayrıca teşekkür ediyorum. Organize saldırıların hedefindeyiz. Bu saldırılar karşısında sizlerden ricam sakin olmanız, bir an durup kimin bu ortamdan yararlandığını düşünmenizdir. Amaç camiamızın birliğini bozmak ve kulübün geleceğini şekillendirecek projeleri engellemektir. En güçlü yanıtımız birlik ve sevgi iklimini korumaktır. Siz yanımızda durdukça kim ne yaparsa yapsın Galatasaray’ın yürüyüşü durdurulamaz.”