Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Süper Kupa’da 4-1’lik Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

'İKİ TARAF DA FUTBOLUN GEREKTİRDİĞİ GİBİ OYNADI'

Maçla ilgili görüşlerini paylaşan Dursun Özbek, “Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. İki taraf da futbolun gerektirdiği gibi oynadı. Trabzonspor da iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum. Şimdi finale bakıyoruz. Antepli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizi her zaman çok güzel ağırlıyorlar. Antep, bizim çok sevdiğimiz bir şehir." İfadelerini kullandı.

'GALATASARAY OLARAK HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan kulübün eski başkan vekili Erden Timur’u cezaevinde ziyareti sorulan Dursun Özbek konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Özbek, "Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Birlikte de çalıştık. Daha önce ben başkanken sponsor oldu ve Galatasaray'a destek verdi. Maalesef bu dönemde bazı ufak tefek problemleri var. Bu surette kendisini Galatasaray olarak ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olarak her zaman yanında olacağız. Ziyaret ettim. Dertleştik. Kendisini moralli gördüm. İnşallah tekrar aramıza dönecek ve Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek." dedi.

'YEL KAYADAN TOZ ALIR'

Erden Timur hakkında verilen karar sonrası Çağlayan Adliyesi önünde toplanan sarı kırmızılı taraftarların yönetime yönelik tepkilerinin sorulması üzerine konuşan Özbek, "Yel kayadan sadece toz alır. Kimse Galatasaray'ın bütünlüğünü bozamaz. Yel kayadan toz alır. Bunu herkes böyle bilsin." dedi.

'MÜCADELEMİZİ EN SERT ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ'

Sosyal medyada kulübe yönelik paylaşımları nedeniyle aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişi hakkında suç duyurusunda bulunmalarına yönelik açıklamalarda bulunan Dursun Özbek şunları söyledi:

"Sosyal medyadaki sataşmalar... Burada bir şeye dikkat etmek lazım. 3.5 seneden beri görevdeyiz. Bu dönemde hamleler ve projelerle çıtayı bayağı yukarıya taşıdık. Diğer kulüplerin de benzer projelerle seviyeyi yükseltmesi mümkün ama görünen o ki yukarı gideni aşağıya çekelim mantığı ile hareket ediliyor. Sosyal medyadaki çalışmalar ile ilgili bayağı bir mücadele ediyoruz. Bu dönemde bu mücadeleyi biraz daha şeffaf yapmak üzere. Mücadele ettiğimiz kişilerin isimlerini vererek, mücadelemizi bir seviye daha yukarıya taşıdık. Sahada mücadele biz varız ama saha dışındaki mücadelemizi en sert şekilde sürdüreceğiz. Galatasaray'ın yaptıklarıyla yarışın, Galatasaray'a saldırarak hiçbir yere varamazsınız ve bunun hesabını verirsiniz."