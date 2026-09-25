Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan açıklaması: Topu Okan Buruk'a attı

'50 MİLYON EURO'LUK FARK VAR'

“Galatasaray'ın sporcularıyla ilgili herhangi bir ödeme sorunu yoktur. Bunu herkes bilsin. Madem planlamayı sezon başında yaptınız neden o dönemde almadınız diyebilirsiniz. Bir de bütçe yaptık. Bu bütçe çerçevesinde transfer yapmamız lazım. Yönetici için en kolay olan hedeflediğiniz oyuncu kimse parayı verirsiniz hemen kadrosuna katarsınız. Galatasaray yöneticisi şunu yapması lazım. Elbette istediği oyuncuyu alması lazım ancak bütçesini de koruması lazım. Bazı oyuncuların transfer sezonunun sonunda gelmesinin sebebi bu. Aynı oyuncuları almak suretiyle transfer sezonunun başı ile sonu arasında 50 milyon Euro'luk fark var.”