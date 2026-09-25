Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan açıklaması: Topu Okan Buruk'a attı

Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan açıklaması: Topu Okan Buruk'a attı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza organizasyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlkay Gündoğan transferi ve kadro planlamasına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Diğer
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Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan açıklaması: Topu Okan Buruk'a attı - Resim: 1

Sarı-kırmızılı kulübün lideri Dursun Özbek, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı’nın sponsorluk töreninde kürsüye çıktı.

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Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan açıklaması: Topu Okan Buruk'a attı - Resim: 2

Özbek’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

“Okan hoca çok başarılı. Galatasaray çok başarılı. Bu başarının bazıları tarafından nasıl değerlendirildiğini size bırakıyorum. Okan hocayla 27. şampiyonluğa koşuyoruz. Hiç kimse bizi bu çıktığımız yoldan çeviremez. Ben Galatasaray'a hizmet için buradayım. Okan da aynı anlayışla burada. Aşağı yukarı her gün konuşuyoruz, sorunlarımız varsa beraber çözüyoruz zaten. Galatasaray camiasının söylenenlere inanmaması gerektiğini söylüyorum. Şampiyon olup Türkiye liglerindeki rekoru berabere kıracağız.”

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Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan açıklaması: Topu Okan Buruk'a attı - Resim: 3

İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI

"İlkay Gündoğan, önemli bir sporcumuzdur. İlkay'ın transferini benim bizzat bulunduğum yönetim yapmıştır. İlkay çok başarılı bulduğum bir sporcu ama takımdaki yerini tespit konusunda yorumu ben yapamam. O Okan Buruk'un işi. Onun kararına saygı duymamız lazım."

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Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan açıklaması: Topu Okan Buruk'a attı - Resim: 4

'50 MİLYON EURO'LUK FARK VAR'

“Galatasaray'ın sporcularıyla ilgili herhangi bir ödeme sorunu yoktur. Bunu herkes bilsin. Madem planlamayı sezon başında yaptınız neden o dönemde almadınız diyebilirsiniz. Bir de bütçe yaptık. Bu bütçe çerçevesinde transfer yapmamız lazım. Yönetici için en kolay olan hedeflediğiniz oyuncu kimse parayı verirsiniz hemen kadrosuna katarsınız. Galatasaray yöneticisi şunu yapması lazım. Elbette istediği oyuncuyu alması lazım ancak bütçesini de koruması lazım. Bazı oyuncuların transfer sezonunun sonunda gelmesinin sebebi bu. Aynı oyuncuları almak suretiyle transfer sezonunun başı ile sonu arasında 50 milyon Euro'luk fark var.”

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Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan açıklaması: Topu Okan Buruk'a attı - Resim: 5

SİNGO’NUN DURUMU

“Singo'nun sakatlığı ciddi değil. Antrenman esnasında kaynaklanan bir şey. En kısa süre içinde aramızda olacak.”

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Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan açıklaması: Topu Okan Buruk'a attı - Resim: 6

OKAN BURUK İLE DEVAMLILIK

"Galatasaray yönetimi tek yumruk. Hedefimiz futbolda, diğer amatör branşlarda en başarılı sezonu geçirmek. Bunda zerre firemiz yok. Kim ne söylemiş, bizi ilgilendirmez. Bu tip şeylere itibar etmemenizi tavsiye ederim. Yönetimimizle, Okan hoca arasında öyle bir şey yok. Nokta."

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Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan açıklaması: Topu Okan Buruk'a attı - Resim: 7


"Okan hocayla elbette önümüzdeki sezon için görüşeceğiz. İstikrarı bozmak niyetinde değilim. En başarılı olduğumuz noktalardan biri, istikrarı yakalamış durumdayız."

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Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan açıklaması: Topu Okan Buruk'a attı - Resim: 8

YAYIN İHALESİ VE RAKİPLERLE İLİŞKİLER

"TFF'yi ziyaret ettik. Önümüzde çok önemli bir naklen yayın ihalesi var. Galatasaray olarak komisyonun içindeyiz. Naklen yayın ihalesini diğer Avrupa ligleriyle karşılaştırdığınızda diğer Avrupa ülkelerine göre düşük kalmaktadır. Galatasaray'ın bütçesini örnek aldığınızda naklen yayından gelen pay yüzde 1, 1.5 seviyelerinde. Avrupa'da bu oran çok daha yukarıda. Naklen yayın ihalesini çok önemsiyoruz. Federasyonun yaptığı toplantıya elbette katılacağız. Buna başka bir şey atfetmek yanlış diye düşünüyorum."

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Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan açıklaması: Topu Okan Buruk'a attı - Resim: 9

"Protokolde Aziz başkanla yan yana oturuyorduk. Tanışıklığımız yeni değil. Elbette yan yana geldiğimizde merhabalaşacağız, sorunlarımız varsa konuşacağız. 2026/26 sezonunun çok zorlu olacağı gerçeğini değiştirmez. Bütün kulüplerin şampiyonluk arzusu var. Onun için bu sezon zor bir sezon. Konsantrasyonumuzun son derece yerinde olması gerekiyor. Galatasaray camiası çok güçlü bir camia. Bu sene de inşallah art arda beşinci, toplamda 27. sezonumuzu geçireceğiz."

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Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan açıklaması: Topu Okan Buruk'a attı - Resim: 10

BARCELONA MÜCADELESİ

“Barcelona ile önemli bir maç oynayacağız. Galatasaray, Avrupa'da üst seviyede oynadığı takımlarla başarılar elde etmiştir. Burada da aynısını umut ediyoruz. Başarılı bir Barcelona maçı oynayacağımızdan eminim.”

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