Dursun Özbek'ten Galatasaraylı futbolculara rekor prim... Şampiyonluğa son 1 adım

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında bu akşam deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmayı Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip, maçı kazanması halinde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4., toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edecek.
UĞURCAN CEZALI
Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Tecrübeli eldivenin yokluğunda kaleyi Günay Güvenç koruyacak.
PRİM MÜJDESİ
Fanatik'te yer alan habere göre, şampiyonluğa yalnızca 1 galibiyet uzaklıkta olan Galatasaray’da yönetim de önemli bir prim hazırlığında. Başkan Dursun Özbek ve kurmayların şampiyonluk primini 10 milyon euro olarak belirlediği öne sürüldü.
DERBİDE PRİM YÜKSELTİLMİŞTİ
Sarı-kırmızılı yönetim, son oynanan Fenerbahçe derbisi için 2,5 milyon euro galibiyet primi açıklamış, alınan farklı galibiyet sonrası Dursun Özbek soyunma odasına inerek rakamı 4 milyon euroya yükseltmişti.
TARİHİ BAŞARIYA BİR ADIM
Galatasaray, Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyonluk rekorunu egale etmeye çok yakın. Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 yılları arasında 4 kez üst üste şampiyon olan sarı-kırmızılılar, aynı başarıyı tekrarlamak üzere.
O dönem takımda futbolcu olarak yer alan teknik direktör Okan Buruk, bu başarıyı teknik adam olarak da yaşamak için gün sayıyor. Galatasaray’ın galip gelmesi halinde Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyonluk sevinci yaşanacak.