Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü’nün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özbek'in açıklamaları şu şekilde:



“Kupa sezonunu açtık değerli arkadaşlar. Futbol takımımız 26. şampiyonluk hedefimize doğru ilerliyor. Ankara’da maça çıkacağız. Takımın şampiyon olacağına sonsuz inanıyoruz. Ankara’da işitebilecekleri kadar kuvvetli bir alkış istiyorum, duysunlar. Galatasaray tüm camia olarak onların arkasında. Onlara desteğimizi vermeye devam edeceğiz.”



“Türkiye’de tek kar açıklayan kulübüz. İki rakibimizin toplamından daha fazla hasılat açıkladık. Bu başarıya ulaşmamızda verdikleri destek için tüm Galatasaray camiasına teşekkür ederim.”