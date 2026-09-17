Kaynak: İHA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2027 İspanya Süper Kupası'nın Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına katıldı.

Organizasyonun yarı final ve final karşılaşmalarının İstanbul'da oynanacağını belirten Özbek, 6 Şubat 2027'deki finalin Galatasaray'ın stadında gerçekleştirilecek olmasının önemine dikkat çekti.

'İSTANBUL'A KATKISI ÇOK BÜYÜK OLACAK'

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Çok güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İspanya'nın 4 büyük kulübünün oynayacağı yarı final ve final maçları İstanbul'da oynanacak. Final bizim stadımızda oynanacak. İstanbul'a katkısının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Hem İstanbul'un tanıtımında hem de turizm anlamında birçok seyirci İstanbul'u görme fırsatı bulacak"

BARCELONA MAÇI İÇİN KONUŞTU

Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacağının hatırlatılması üzerine Dursun Özbek, "Hazırlanıyoruz, gayet güzel bir maç olacak. Herkesi de davet ediyorum" ifadelerini kullandı.