Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yıldız oyuncunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dursun Özbek’ten Avrupa devlerine Victor Osimhen resti: "Bizim niyetimiz..."
Galatasaray’da transfer gündemi hareketliliğini korurken Victor Osimhen ismi etrafındaki iddialar artmaya devam ediyor.
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Sabah gazetesine konuşan Özbek, Galatasaray’da başarılı performans sergileyen futbolcuların Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmesinin doğal olduğunu ifade etti.
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Kulüp olarak önceliklerinin Galatasaray’ın çıkarları olduğunu vurguladı.
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Osimhen’in dünya futbolunun önemli isimlerinden biri olduğunu belirten Özbek, oyuncunun kulüpte mutlu olduğunu ve satışıyla ilgili herhangi bir niyetlerinin bulunmadığını dile getirdi.
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Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 33 karşılaşmada görev yapan Nijeryalı forvet, 22 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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Kaynak: Diğer