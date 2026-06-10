Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dursun Özbek’ten Avrupa devlerine Victor Osimhen resti: "Bizim niyetimiz..."

Dursun Özbek’ten Avrupa devlerine Victor Osimhen resti: "Bizim niyetimiz..."

Galatasaray’da transfer gündemi hareketliliğini korurken Victor Osimhen ismi etrafındaki iddialar artmaya devam ediyor.

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Dursun Özbek’ten Avrupa devlerine Victor Osimhen resti: "Bizim niyetimiz..." - Resim: 1

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yıldız oyuncunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Dursun Özbek’ten Avrupa devlerine Victor Osimhen resti: "Bizim niyetimiz..." - Resim: 2

Sabah gazetesine konuşan Özbek, Galatasaray’da başarılı performans sergileyen futbolcuların Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmesinin doğal olduğunu ifade etti.

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Dursun Özbek’ten Avrupa devlerine Victor Osimhen resti: "Bizim niyetimiz..." - Resim: 3

Kulüp olarak önceliklerinin Galatasaray’ın çıkarları olduğunu vurguladı.

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Dursun Özbek’ten Avrupa devlerine Victor Osimhen resti: "Bizim niyetimiz..." - Resim: 4

Osimhen’in dünya futbolunun önemli isimlerinden biri olduğunu belirten Özbek, oyuncunun kulüpte mutlu olduğunu ve satışıyla ilgili herhangi bir niyetlerinin bulunmadığını dile getirdi.

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Dursun Özbek’ten Avrupa devlerine Victor Osimhen resti: "Bizim niyetimiz..." - Resim: 5

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 33 karşılaşmada görev yapan Nijeryalı forvet, 22 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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Kaynak: Diğer
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