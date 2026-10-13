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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin öncelikli hedefi, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak önemli bir başarıya imza atmak.

Dev mücadele öncesinde takımda hazırlıklar sürerken kulüp yönetimi, kadro planlaması kapsamında sözleşme çalışmalarına da ağırlık veriyor.

Kasımpaşa karşısında alınan 3-1’lik galibiyette sergilediği performansla öne çıkan Barış Alper Yılmaz için yeni kontrat seçeneği gündeme geldi. Yönetimin, milli oyuncuyla görüşerek mevcut sözleşmesinin süresini uzatmayı değerlendirdiği ifade ediliyor.

FotoMaç'ın haberine göre Galatasaray, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcuyla daha uzun süreli bir anlaşma yapmak istiyor.

40 MİLYON EURO’LUK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Sezon başında çeşitli kulüplerden transfer teklifleri alan Barış Alper Yılmaz’ın takımda tutulmasına karar verilmişti. Galatasaray yönetiminin, oyuncunun olası transferi için belirlediği bonservis beklentisini koruduğu aktarılıyor.

Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimin, milli futbolcunun 40 milyon Euro’nun altında bir bedelle takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı belirtiliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 8 karşılaşmada 1 gol kaydetti.