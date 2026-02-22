Bu akşam 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) geleneksel iftar yemeğini gerçekleştirdi.

Organizasyona katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili tartışmalı pozisyona dair önemli açıklamalarda bulundu.

Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Üzülerek söylüyorum ki, dün akşam sahada adalet duygusunun paramparça edildiği bir hakem yönetimiyle karşılaştık. Düşünün ki, verilmeyen golümüzün benzeri, bugün başka bir maçta gol olarak verildi. Maçımızda görevlendirilen ve aslında pozisyona müdahale etmemesi gereken VAR hakemi, yaklaşık dört aydır hiçbir Süper Lig maçında görevlendirilmemişti".