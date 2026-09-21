Kaynak: İHA

Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Okan Buruk'a yönelik eleştiriler ve geleceğine ilişkin iddialar gündeme gelirken sarı-kırmızılı kulüpten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'a destek vererek deneyimli teknik adamla yollarına devam edeceklerini açıkladı.

Özbek ayrıca Trabzonspor karşılaşmasının ardından Buruk'u telefonla aradığını, daha sonra tesislerde yüz yüze görüştüklerini belirtti.

'OKAN BURUK'A İNANCIMIZ VE GÜVENİMİZ TAM'

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Teknik Direktörümüz Okan Buruk ve futbol takımımızla ilgili şahsıma ve yönetim kurulumuza atfedilen gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır. Okan Hocamızla her zaman irtibat halinde olduğumuz gibi Trabzonspor karşılaşmasının ardından da kendisini bizzat arayarak moralini bozmamasını ve kendisine olan güvenimizin tam olduğunu ifade ettim. Pazar günü de antrenmanın ardından tesislerimizde yüz yüze görüşerek takımımızın durumunu ve önümüzdeki süreci değerlendirdik. Okan Buruk’a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı; bugün de tamdır.

'KRİZ SENARYOLARI ÜRETİLMESİNİ DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ'

Ne yazık ki Galatasaray’ın yaşadığı her puan kaybını fırsat bilerek ortaya çıkan, kulübümüzü ve camiamızı karıştırmaya çalışan bir anlayışla bir kez daha karşı karşıyayız. Galatasaray kazandığında sessiz kalanların, tek bir olumsuz sonuçta kriz senaryoları üretmesini dikkatle takip ediyoruz. Dertlerinin Galatasaray olmadığı açıktır. Bizim tavrımız ise dün neyse bugün de aynıdır. Okan Buruk yönetiminde dört yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz.

HEDEF 5. ŞAMPİYONLUK

Trabzonspor karşılaşmasında alınan sonuç nedeniyle taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Ancak şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız. Tüm konsantrasyonumuz, Süper Lig’de üst üste beşinci şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa’daki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektir."