Sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekipte yaşanan puan kaybı sonrası başkanın inisiyatif aldığı aktarıldı.

Dursun Özbek’in ilk olarak teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Yapılan değerlendirmede Özbek’in, eleştirilerin hedefindeki teknik adama destek verdiği ve dikkatini tamamen saha içine yönlendirmesini istediği kaydedildi.

Başkanın ayrıca yönetim kurulu ile de bir toplantı yaptığı ve rakip kulüplerle polemiklerden uzak durulması yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi. Kulüp içi odaklanmanın korunması gerektiği vurgulandı.

Takımla da bir araya gelen Özbek’in, birlik ve odak mesajı verdiği, sezon sonuna kadar transfer gündeminin askıya alındığını oyunculara bildirdiği öğrenildi.

Kalan haftalarda puan kaybı yaşanmasını istemeyen başkanın, şampiyonluk hedefi doğrultusunda çalışmalarını artıracağı ve Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde daha sık yer alacağı ifade edildi.