Galatasaray Kulübü ile TikTak arasında kadın basketbol ve kadın voleybol takımlarının forma sırt sponsorluğu için gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili gelen soruya patladı.

DURSUN ÖZBEK: 'ICARDI İLE SEZON SONUNDA OTURUP KARAR VERECEĞİZ'

Mauro Icardi'nin sözleşmesini yenileyip yenilemeyeceklerine ilişkin gelen soruya Dursun Özbek şu şekilde yanıt verdi:

"Yanlış hatırlamıyorsam, 3-4 basınla buluşmamda bu soruya yanıt verdim. Zaten cevaplarım basına yansıdı, 5. kez aynı soru ile karşılaşıyorum. Icardi, bizim çok değerli bir oyuncumuz. Takıma katkısı ve aidiyeti tartışılmaz. Sene sonuna kadar anlaşmamız var. Sezon bitince kendisiyle konuşacağız.

Şuna da anlam veremiyorum; Icardi özel bir oyuncu... Benzer cevapları vermeme rağmen gündemde tutmak doğru değil! Elbette ki Galatasaray'ın değerli var ve Icardi de bu değerlerin içerisindedir. Galatasaray, bu değerleri ile problemi duruma gelmez istemez ve geçmişte de gelmemiştir.

Sezon sonunda birçok şey netleştikten sonra Icardi ile konuşacağız... Kendisi değerlimizdir, beraber karşılıklı karar vereceğiz."

'DURSUN ÖZBEK PARA HARCAMAK İSTEMİYOR İCAT EDİLMİŞ BİR LAF'

Transfer döneminde para harcamak istediğine yönelik çıkan iddialara da cevap veren Özbek, "Devre arasında para harcamak istemediğimi kim söyledi? TFF Başkanı'na gittiğimiz gibi bir iddia yani. Biraz berrak düşünceye sahip olan kişiler, Dursun Özbek geldiğinden beri nasıl transferler yapmış, kimleri getirmiş diye bakar. Kimsenin böyle bir şey dediğini düşünmüyorum. Bazı şeyleri icat edebilirsiniz, söylenmediğini bile bile... 'Dursun Özbek para harcamak istememiş.' Sezon başından beri Dursun Özbek ne yapmış? Harcadığımız bonservis parasına, kurduğumuz takıma değerine insanların bakması lazım. Bu takımın 360 milyon € değeri var ve ligin en değerli takım... Bu takım nasıl oldu? Kendi kendine mi? Böyle bir düşünce yok, uydurulmuş ve icat edilmiş bir laf." diye konuştu.