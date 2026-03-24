Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da, Başkan Dursun Özbek’in teknik direktör Okan Buruk’un beğendiği bir futbolcu için sezon sonunda harekete geçmeye hazırlandığı bildirildi. Bu oyuncunun bu sezon Galatasaray’a karşı 2 gol ve 1 asist ürettiği aktarıldı.

Süper Lig’de üst üste dördüncü şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon kadro planlamasına yoğunlaşmış durumda. Kulüp yönetiminin öncelikleri arasında Okan Buruk’un kadroda görmek istediği isimlerin yer aldığı ifade ediliyor.

Dursun Özbek’in, Teun Koopmeiners transferi için girişimde bulunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Hollandalı futbolcuyu uzun süredir takip eden sarı-kırmızılı yönetimin, sezon bitimiyle birlikte resmi temaslara başlamayı planladığı kaydedildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Teun Koopmeiners, Galatasaray’a karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. İstanbul’da oynanan ve 5-2 sonuçlanan karşılaşmada 2 gol atan oyuncu, rövanş mücadelesinde ise 1 asist yaptı.