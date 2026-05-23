Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulu tamamlandı.
Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimde 105. dönem yönetimi belirlendi.
Seçime tek aday olarak katılan mevcut başkan Dursun Özbek, yeniden başkanlığa seçildi.
EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN İKİNCİ BAŞKAN OLACAK
Dursun Özbek, yeni dönemde görev süresini tamamlaması halinde kulüp tarihinde en uzun süre görev yapan ikinci başkan olacak.
Galatasaray’da başkanlıkta dördüncü dönemine giren Özbek, 2 yıllık yeni görev süresini tamamladığında, kulübün kurucusu Ali Sami Yen’in ardından en uzun süre görev yapan ikinci başkan unvanını elde edecek.
Bugüne kadar yaklaşık 6 yıl 7 ay başkanlık yapan Özbek, Suphi Batur (8 yıl 2 ay), Selahattin Beyazıt (7 yıl 8 ay) ve Ali Uras’ı (7 yıl 1 ay) geride bırakacak.
Kulübün 121 yıllık tarihinde 38 farklı kişi başkanlık yaparken, kurucu başkan Ali Sami Yen yaklaşık 14 yıllık görev süresiyle zirvede yer alıyor.