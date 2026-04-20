Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin 25. yıl belgeseli için düzenlenen gecede önemli açıklamalarda bulundu.

DURSUN ÖZBEK: 'NEYLE UĞRAŞTIĞIMIZIN HERKES FARKINDA'

Konuşmasında camia birlikteliğine vurgu yapan Özbek, “Galatasaray'ın GSYİAD gibi paydaşlarının ve destekçilerinin olması çok önemli. Bildiğiniz gibi zor dönemlerden geçiyoruz. Neyle uğraştığımızın, neyle karşılaştığımızı anlatmaya gerek yok, içinde yaşıyoruz.” dedi.

'BİZİ KUVVETLİ KILAN CAMİANIN BİRLİKTE OLMASI'

Başkan Özbek, “Bizi kuvvetli kılan tek şey var; camianın birlikte olması ve yarattığımız sevgi ikliminin devam etmesi.” sözleriyle taraftar ve camiaya mesaj verdi.

ASLANTEPE VADİSİ PROJESİNİ AÇIKLADI

Dursun Özbek, 23 Nisan’da statta özel bir etkinlik yapılacağını da duyurdu.

Özbek, “23 Nisan’ı stadımızda çocuklarımızla beraber kutlayacağız. Aynı zamanda bir temel atma törenimiz var. Aslantepe Vadisi projesi Galatasaray'ın önümüzdeki 100 yılını şekillendirecek projelerden bir tanesi.” ifadelerini kullandı.

TÜM BRANŞLAR TEK ÇATI ALTINDA

Projeyle ilgili detay veren Özbek, amatör branşların tek merkezde toplanacağını belirtti.

Galatasaray Başkanı, “Tüm amatör sporlarımızı bir çatı altında topluyoruz. Önümüzdeki üç yılı alacak bu projeyi sizlerin de desteğiyle daha kısa sürede bitirmek için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

'YUKARI ÇIKANI AŞAĞI ÇEKMEK İSTİYORLAR'

Özbek ayrıca “Bizde biliyorsunuz, yukarı çıkanı aşağı çekme gibi bir tarz var. Hiç bundan etkilenmeden, hiç bunları dikkate almadan hep birlikte yolumuzda yürüyeceğiz. Galatasaray'ın artık Türkiye'nin sınırlarını aşan, global bir marka olma özelliğini yukarı taşıması, birlikteliğimizin ve beraberliğimizin eseridir.” ifadelerini kullandı.