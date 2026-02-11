Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu’nda yaptığı açıklamada transfer süreci ve mali projelere değinerek Riva ve Florya’daki tüm adımların üyelerin onayıyla atıldığını söyledi. Özbek, camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Özbek'in açıklamaları:

İhaleler yaptık ve gelirle, Bankalar Birliği'ni kapattık. Geride kalan kısım oluşmadı, gelmedi. Onu nasıl kullanacağımızı da anlattık. Israrla, bana komik geliyor... 'Riva satıldı, Florya satıldı. Osimhen'i transfer ettiler' deniyor. Sizden onay alarak yapıyoruz. Her şey için onay alıyoruz. Bu yaptığımız işlerin yanlış tarif edilmesinin kime ne faydası var! Riva'da II. bölüm başladı. İlk bölümden parayı size söyledim. İkinci bölümden gelen parayı da açıklayacağım. Herkesin beğeneceği rakamlar. 500 villa var, satışlar iyi gidiyor. Fiyatlar gayet iyi. Bu projeler hepimizin projesi... Sizin için çalışıyorum. Bunları diyen insanların da bu işte imzası var. Kendileri de bu onay sürecine dahil. Hepimizin bu konularla ilgili hassas olması lazım. Bunun camia dışına, bize saldıranlara malzeme olmaması lazım."