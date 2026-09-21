Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ
Motosikletiyle hareket halindeyken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Boztepe TV Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Biran Yılmaz, 12 gündür tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesinden özel ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi.
DURSUN BİRAN YILMAZ İSTANBUL’A SEVK EDİLDİ
Ordu’da geçirdiği motosiklet kazasının ardından hastanede tedavi altına alınan Boztepe TV Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Biran Yılmaz’ın tedavisinde yeni bir gelişme yaşandı.
Yaklaşık 12 gündür yoğun bakımda tedavi gören Yılmaz, sağlık durumunun daha kapsamlı şekilde takip edilmesi amacıyla özel ambulans uçakla İstanbul’a gönderildi.
Yılmaz’ın tedavisine İstanbul’daki özel bir hastanede devam edileceği öğrenildi.
Yeniçağ Gazetesi adına Dursun kardeşimize acil şifalar diliyoruz.