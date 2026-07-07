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Kaynak: DHA

Edirne'de polis ekiplerinin takibe aldığı minibüs durduruldu. Araçta, kadın ve çocukların da yer aldığı 24 düzensiz göçmen yakalanırken, kaçan sürücü kısa sürede gözaltına alındı.

Dilaverbey Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren polis ekipleri, şüphelendikleri E.U. idaresindeki minibüse dur ihtarında bulundu. Uyarıya rağmen yoluna devam eden araç, kovalamacanın ardından durduruldu. Araçtan kaçan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.

Minibüste yapılan aramada, 22 Afganistan ve 2 Myanmar uyruklu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 24 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler ile sürücü E.U., Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.