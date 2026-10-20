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Kaynak: İHA

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 663 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili K.B. ve A.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.