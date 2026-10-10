Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Baykan ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen araca dur ihtarında bulunuldu. İhtara uymayarak kaçan araç, ekiplerin takibi sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada 51 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Durdurulan araçtan 51 kilo 800 gram uyuşturucu çıktı
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Siirt’in Baykan ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araç, ekiplerin takibi ile durduruldu. Araçta 51 kilo 800 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
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