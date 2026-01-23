Bu akşam gökyüzünde Ay, Satürn ve Neptün’ün ender rastlanan üçlü kavuşumu gerçekleşecek. Gün batımının hemen ardından oluşacak bu dizilim, izleyenlere “gülümseyen yüz” siluetini andıran etkileyici bir görüntü sunacak. 23 Ocak Cuma akşamı gökbilim meraklılarını nadir bir gök olayı bekliyor.

Ay, gün batımından sonra Satürn ve Neptün’ün hemen altından zarif bir kavis çizerek ilerleyecek. Dünya’dan gözlemlendiğinde bu üç gök cismi doğal bir “gülümseyen yüz” şekli oluşturacak.

Bu tür geçici hizalanmalar, Güneş Sistemi’ndeki cisimlerin gerçek yakınlığından değil, gözlemcinin bakış açısından aynı gök bölgesinde görünmesinden kaynaklanıyor ve oldukça seyrek yaşanıyor.

EN İYİ GÖZLEM ZAMANLARI VE ŞARTLAR

Üçlü kavuşum, gök cisimlerinin uzaydaki gerçek mesafesinden bağımsız olarak Dünya perspektifinden aynı noktadaymış gibi algılanmasından doğuyor.

Uzmanlar en uygun izleme penceresinin gün batımından sonraki 30 ila 90 dakika arası olduğunu belirtiyor. Bu aralıkta üçlü batı ufkuna doğru inmeye başlayacağı için gözlemcilerin vakit kaybetmemesi gerekiyor.

Ay ile Satürn alacakaranlıkta çıplak gözle rahatlıkla fark edilebilecek parlaklıkta. Neptün ise düşük parlaklığa sahip olduğundan dürbün ya da küçük çaplı bir teleskop kullanımı görünürlüğü önemli ölçüde artıracak.

DÜNYANIN ÇOĞU BÖLGESİNDEN İZLENEBİLECEK

Bu üçlü kavuşum geniş bir coğrafyadan takip edilebilecek. Kuzey Yarımküre’de ABD, Kanada, Avrupa ve Asya’nın pek çok yerinde; Güney Yarımküre’de ise Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ile Güney Amerika’nın belirli kesimlerinde gün batımına yakın saatlerde gökyüzünde gözlemlenebilecek.