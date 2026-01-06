NBA’de Alperen Şengün’ün takımı Houston, Phoenix’i, Kevin Durant’ın yıldızlaştığı maçta 100-97 devirmeyi başardı. Kevin Durant, attığı son saniye üçlüğü ve 26 sayıyla maça damga vurdu.

ESKİ TAKIMINA ŞOV

Durant'ın 8 metreden attığı şutla Rockets, eski takımına karşı galibiyeti getirirken maçsın skoru 97 – 97 berabereydi. Durant, bu yaz Phoenix'ten Rockets'a, Dillon Brooks ve Jalen Green'in Suns'a gönderildiği büyük bir takasla gelmişti.

ALPEREN KADRODA YER ALMADI

Houston'ın yıldız oyuncusu milli gurur Alperen Şengün, Cumartesi günü sağ ayak bileğini burkması nedeniyle karşılaşmada yer almadı.