NBA’de Alperen Şengün’ün takımı Houston, Phoenix’i, Kevin Durant’ın yıldızlaştığı maçta 100-97 devirmeyi başardı. Kevin Durant, attığı son saniye üçlüğü ve 26 sayıyla maça damga vurdu.

ESKİ TAKIMINA ŞOV

Durant'ın 8 metreden attığı şutla Rockets, eski takımına karşı galibiyeti getirirken maçsın skoru 97 – 97 berabereydi. Durant, bu yaz Phoenix'ten Rockets'a, Dillon Brooks ve Jalen Green'in Suns'a gönderildiği büyük bir takasla gelmişti.

Durant son saniyelerde attı: Houston, Phoenix’i devirdi - Resim : 1

ALPEREN KADRODA YER ALMADI

Houston'ın yıldız oyuncusu milli gurur Alperen Şengün, Cumartesi günü sağ ayak bileğini burkması nedeniyle karşılaşmada yer almadı.