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Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Barış Günü’nün kendilerine “her şeyden önce Gazze’yi hatırlattığını” belirtti.

Gazze’de çocukların, kadınların ve masum sivillerin yaşadığı acılar karşısında insanlığın ortak sorumluluğunun adaletin, vicdanın ve barışın yanında durmak olduğunu ifade eden Duran, insan hayatının her türlü hesabın üzerinde tutulması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE İÇİN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Duran, mesajında Türkiye’nin dış politikadaki yaklaşımına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Duran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye”nin dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa ve zulme uğrayanların yanında durmayı, diplomasinin imkanlarını sonuna kadar kullanmayı ve daha adil bir dünya için çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

“HİÇBİR ÇOCUK SAVAŞIN GÖLGESİNDE BÜYÜMEK ZORUNDA KALMASIN”

Duran, mesajının sonunda savaşların sona erdiği, hukukun ve vicdanın hakim olduğu bir dünya temennisinde bulundu.

Duran, hiçbir çocuğun savaşın, zulmün ve soykırımın gölgesinde büyümek zorunda kalmadığı bir dünya temennisini dile getirdi.