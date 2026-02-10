Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'e kiralık olarak katılan Kolombiyalı golcü Jhon Duran, kariyerine Rusya'da devam etme kararını vatandaşı Wilmar Barrios ile görüştükten sonra aldığını açıkladı.

DURAN: 'WILMAR BARRIOS İLE KONUŞTUKTAN SONRA TRANSFERE KARAR VERDİM'

Zenit'e transferi sonrası açıklamalarda bulunan Duran, "Farklı seçeneklerim vardı ama kulüp temsilcileri ve Wilmar Barrios (Zenit'in Kolombiyalı orta saha futbolcusu) görüştükten sonra Zenit'e transfer olmaya karar verdim.Bana Zenit'in hedeflerini anlattılar. O kadar etkilendim ki kariyerime burada devam etmek istedim. Kendim ve ailem için en iyi yolu seçmeye çalışıyorum. Zenit'te başarılı ve mutlu olacağıma inanıyorum." dedi.

'DURAN İÇİN SEZON SONUNDA OTURUP KONUŞACAĞIZ'

Öte yandan Zenit Başkanı Konstantin Zyryanov ise Jhon Duran transferinin sürecini ve anlaşma detaylarını da şu şekilde özetledi:

"Jhon Duran'ı transfer etme fırsatı ortaya çıktığında bunu değerlendirdik. Ancak görüşmeler kolay olmadı. Hem Fenerbahçe de hem de Al Nassr tarafında bazı küçük pürüzler vardı. Ama sonunda bir anlaşmaya varmamız iyi oldu.

Kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar. Sözleşmede satın alma opsiyonu yer alıyor ancak bu zorunlu değil. Bu nedenle Duran için sezon sonunda oturup bu konuyu görüşeceğiz. Al Nassr, Duran'ın maaşını ödeyecek. Böylece maliyeti bir miktar azaltmış olacağız."