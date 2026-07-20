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Benfica Al Nassr'dan Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

BENFICA DURAN'I SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALADI

Portekiz kulübünden yapılan açıklamada, Al Nassr ile 30 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmasına varıldığı duyuruldu.

Bu transferin Benfica'ya toplam maliyetinin ise 6.1 milyon Euro olduğunu belirtildi.

GEÇEN SEZON FENERBAHÇE VE ZENIT FORMALARI GİYMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen 22 yaşındaki golcü oyuncu ara transfer döneminde kiralık anlaşmasını karşılıklı olarak feshederek Rus ekibi Zenit'e katılmıştı.

GALATASARAY FORMASIYLA SÜPER LİG'E DÖNECEĞİ KONUŞULUYORDU

Sezonun sona ermesinin ardından yeniden Süper Lig'e döneceği konuşulan Jhon Duran için Galatasaray ile anlaştığına dair iddialar gündeme gelmişti.