İstanbul Başakşehir kaza yapan TIR ve hafif ticari araç sürücüsü yol kenarında tutanak tuttuğu sırada başka bir araç TIR’a arkadan çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yolda bir süre trafik oluştu.

Kaza, Başakşehir Habipler Mahmutbey Yolunda Mahmutbey istikametinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. 34 HHL 003 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken 54 APE 367 plakalı TIR'a çarptı. 2 sürücü kaza tutanağı tuttuğu sırada aynı istikamette ilerleyen 34 NS 7270 plakalı araç sürücüsü TIR’ı fark etmeyerek arkadan çarptı. 34 NS 7270 plakalı aracın sürücüsü araç içerisinde sıkışırken olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapanırken polis ekipleri trafiği bir süre kontrollü olarak sağladı.

Hasarlı kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsü Haydar Tanrıverdi, "Habiplerden Mahmutbey istikametine giderken TIR’ın beklediğini son anda fark ettim. Önümdeki araç sola kaçınca TIR’la kafa kafaya kaldım. Kaçamadım, frene bastım ama kaputumda hasar oluştu. Aracımı TIR’ın önüne aldım, tutanak tutuyorduk. Büyük bir ses geldi. Baktım araç ağar hasarlı, içerisindeki şoför de bayağı bir hasar almıştı. Hemen 112’ye ihbarda bulunduk. Şoför sıkışmıştı, hep beraber kapıyı parçaladık. Ayıktı bayılmamıştı" dedi.