Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadezhda Neynsky ile bir araya geldi.

Görüşme, STRATCOM Zirvesi 2026 kapsamında yürütülen temaslar çerçevesinde gerçekleşti. İki isim, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin iletişim boyutunu ve kamu diplomasisi alanındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdi.



KAMU DİPLOMASİSİ ÖNE ÇIKTI

Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmelerin uluslararası kamuoyuna doğru ve etkin şekilde aktarılması konusunun da ele alındığı bildirildi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada diplomasi ve iletişimin birbirini tamamlayan iki önemli unsur olduğunu vurguladı.



“İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Türkiye’nin çok boyutlu dış politika anlayışı doğrultusunda iletişim temelli iş birliklerinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Duran, bu alandaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.