Manisa’nın Salihli ilçesi Salihli’de Eski Garaj Caddesi’nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü kaçış sırasında bir araca çarptıktan sonra ilerlemeye devam etti. Yakalanan şüpheliye yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin alkolden dolayı daha önce el konulduğu öğrenildi.

Araç trafikten men edilirken, sürücü gözaltına alındı. Sürücüye aynı zamanda "ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, genel güvenliği tehlikeye sokma" suçlarından toplam 699 bin 246 lira para cezası kesildi.