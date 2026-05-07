Olay, Petrol Caddesi üzerinde meydana geldi. Ramazan D., idaresindeki plakasız motosikletiyle seyir halindeyken devriye atan polis ekiplerinin dikkatini çekti. Ekiplerin "dur" ihtarına aldırış etmeyen sürücü, kaçmaya başlayınca kısa süreli bir kovalamaca yaşandı.

İHLAL LİSTESİ KABARIK ÇIKTI

Polis ekiplerince yakalanan Ramazan D.’nin yapılan kontrollerinde suç dosyasının bir hayli kabarık olduğu anlaşıldı.

SERVET DEĞERİNDE CEZA

Tüm ihlaller alt alta toplandığında, Ramazan D.’ye toplamda 552 bin 465 TL idari para cezası uygulandı. Kesilen rekor cezanın ardından motosiklet trafikten men edilirken, olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.