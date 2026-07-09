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Kaynak: AA

Erzurum'un Palandöken ilçesinde ekipler, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda plakasız olduğunu fark ettiği bir motosikleti durdurmak istedi.

Polisin ikazına uymayan sürücünün kullandığı motosiklet, yaklaşık 50 metre sonra S.K. idaresindeki otomobile çarparak devrildi.

Hafif yaralanan sürücü 14 yaşındaki R.E.Y. sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün yaşının küçük olmasından dolayı babası C.Y'ye "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin, ehliyetsizlikten 40 bin, kırmızı ışık ihlalinden 5 bin, tescilsiz araçtan 2 bin 179 lira olmak üzere toplam 247 bin 179 TL idari para cezası kesildi.