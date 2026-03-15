Yeni trafik düzenlemelerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte denetimler ve uygulanan cezalar gündemdeki yerini koruyor.

Kütahya’da 19 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücüye dur ihtarına uymamak, makas atmak, kasksız motosiklet kullanmak, ters yönde araç sürmek, plakasız motosiklet kullanmak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 399 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

6 SUÇTAN CEZA YEDİ

Kütahya’da devriye görevinde bulunan polis ekipleri, trafikte ilerleyen plakasız motosikletin sürücüsü O.I.’ya (19) ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü bu uyarıya uymayarak kaçmaya başladı. Çevre yolunda yaklaşık 2 kilometre boyunca ters yönde ilerleyen motosiklet, polis ekipleri tarafından Zafertepe kavşağı yakınlarında durduruldu.

Yapılan kontrollerde sürücü O.I.’ya dur ihtarına uymamak, makas atmak, kasksız motosiklet kullanmak, ters yönde araç kullanmak, plakasız motosiklet kullanmak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 399 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet sahibine 40 bin lira ceza verilirken, kasksız şekilde motosiklete binen yolcuya da 2 bin 500 lira para cezası kesildi. Ayrıca motosiklet 120 gün süreyle trafikten men edildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen sürücü O.I. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle ayrıca adli işlem başlatıldı.