Adana’da, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü K.B., motorize trafik ekiplerinin 10 kilometrelik ısrarlı takibi sonucu yakalandı. Kovalamaca anları kameralar tarafından kaydedilirken, kuralları ihlal eden sürücüye farklı maddelerden toplamda 497 bin 465 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde abartı egzozlu 01 AOG 439 plakalı motosikletin sürücüsü K.B.’yi durdurmak istedi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan K.B., aracıyla kaçmaya başladı. Motorize trafik polisi, yaklaşık 10 kilometre takip ettiği K.B.’yi önünü keserek durdurdu. K.B.’nin abartı egzoz kullandığı ve sosyal medyada motosikletiyle yaptığı akrobatik hareketleri paylaştığı belirlendi. K.B.’ye çeşitli maddelerden toplam 497 bin 465 lira para cezası kesilirken, motosiklet trafikten menedildi. Gözaltına alınan K.B.’nin, polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.