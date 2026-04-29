Karabük’te Bahçelievler Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, polis ekipleri İ.C.U’ya “Dur” ihtarında bulundu.

İhtara uymayan araç, polis ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan İ.C.U. ile araçtaki yolcu A.C.G. polis ekipleri tarafından yakalandı.

İ.C.U. ile polislere zorluk çıkaran arkadaşı A.C.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ve alkollü olduğu tespit edildi.

Şüpheliler işlemleri için Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Araç sürücüsüne “Dur” ikazına uymamak, sürücü belgesiz araç kullanmak, alkolmetreyi üflemeyi reddetmek, diğer araçların emniyetle geçişini beklememek, tehlikeli şerit değiştirme ve trafik işaret ve levhalarına uymamak suçlarından 446 bin lira idari para cezası uygulandı.