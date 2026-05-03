Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen kazada, polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Takip sırasında yaşanan kazada bir polis memuru da yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Köyceğiz-Fethiye kara yolu Beyobası Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. İddiaya göre, kasksız ve ehliyetsiz olduğu belirtilen 17 yaşındaki Efe Can Bayram’a denetim noktasında polis ekipleri tarafından “dur” ihtarında bulunuldu. Ancak Bayram’ın kaçması üzerine motorize trafik polisi takibe başladı.

Takip sırasında motosikletlerin temas etmesi sonucu her iki araç da devrildi. Kazada ağır yaralanan Bayram, kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hafif yaralanan polis memuru Ebubekir Serin’in ise aynı hastanede ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.