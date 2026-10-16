Toronto Üniversitesi bünyesindeki Citizen Lab ve reklam güvenliği firması Confiant tarafından paylaşılan veriler, reklam altyapılarının küresel bir gözetleme aracına dönüştürülebildiğini gözler önüne serdi.

Araştırma bulgularına göre, geliştirilen tehlikeli yöntem sayesinde kullanıcıların herhangi bir bağlantıya tıklamasına ya da dosya indirmesine gerek kalmıyor. Reklamın bir internet sitesinde yüklenmesi veya reklam içeren bir mobil uygulamanın çalıştırılması, hedef cihazın takip edilmesi için yeterli oluyor. "Sıfır tıklama" saldırısı olarak adlandırılan bu yöntemde, ekranda görünür bir reklam yer almasa dahi arka planda casus yazılım bulaştırma ve takip işlemleri gizlice yürütülebiliyor.

NATO, BM VE DEVLERE UZANAN TAKİP AĞI

Citizen Lab’in analizine göre Discover-Tech’in reklamları, farklı iş ortakları aracılığıyla 120 binden fazla internet sitesinde ve 75 binden fazla mobil uygulamada yer buldu. Günde en az 10 milyon reklam gösterimi gerçekleştiren şirketin, kullanıcıların cihazlarını tanımlayarak telefon numaralarını elde etmeye çalıştığı tespit edildi.

Yapılan detaylı incelemelerde; Al Jazeera'ya ait çok sayıda cihazın yanı sıra NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu, ABD Savunma Bakanlığı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kritik kurumların ağlarında da bu reklamlara rastlandı. Ayrıca Nvidia, Broadcom ve Micron gibi küresel çip üreticilerinin sistemleri ile Filistin bölgesindeki yoğun internet trafiğinin de izleme kapsama alanında yer aldığı belirtildi.

GOOGLE VE SEKTÖR DEVLERİ ANINDA HAREKETE GEÇTİ

Skandalın patlak vermesinin ardından teknoloji devleri operasyon başlattı. Google, yürütülen ortak soruşturmanın ardından Discover-Tech'i tüm reklam platformlarından çıkardığını ve bağlantılı siteler için Güvenli Tarama uyarılarını devreye soktuğunu duyurdu.

Diğer yandan dijital reklam kurumu IAB Europe, şirketi küresel onaylı tedarikçi listesinden geçici olarak çıkarırken, Comcast bünyesindeki Beeswax firması da Discover-Tech ile olan tüm ticari ve teknik bağlarını kestiğini açıkladı.