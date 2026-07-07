Küresel gıda ticaretinin giderek daha stratejik bir güç haline geldiği günümüzde, Türkiye dünya pazarındaki güçlü konumunu tescilledi. DTÖ verilerine göre Türkiye, 31,4 milyar dolarlık tarım ve gıda ihracatıyla dünyanın en büyük 14'üncü gıda ihracatçısı oldu. Bu tarihi performansla Türkiye, 1,5 trilyon dolarlık devasa küresel gıda pazarından tek başına yüzde 2,1 pay almayı başardı.
KÜRESEL GIDA PAZARI SINIRLI SAYIDA ÜLKENİN ELİNDE
Araştırmanın ortaya koyduğu en çarpıcı sonuçlardan biri de küresel gıda ticaretinin sanılandan çok daha dar bir çevre tarafından kontrol edilmesi oldu. Rapora göre ilk 10 ülke, dünya tarım ve gıda ihracatının yaklaşık yarısını sırtlanırken; aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ilk 30 ülke, küresel pazarın yüzde 80'inden fazlasını domine ediyor.
Türkiye; listede İngiltere, İtalya, Rusya, Yeni Zelanda, Almanya, Vietnam, İspanya ve Ukrayna gibi geleneksel tarım üreticilerini geride bırakarak sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de dünyanın en önemli gıda tedarikçilerinden biri olduğunu kanıtladı.
AMERİKA KITASI DÜNYAYI BESLİYOR, ÇİN İÇERİYE ÇALIŞIYOR
Küresel gıda ihracatının merkez üssü ise Amerika kıtası oldu. ABD, Brezilya, Kanada ve Meksika dörtlüsü, dünya tarım ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu tek başına gerçekleştirerek tahıl, et, yağlı tohumlar ve işlenmiş gıdada küresel arzın bel kemiğini oluşturdu.
Öte yandan dünyanın en büyük tarımsal üreticilerinden olan Çin, devasa üretimine rağmen ürettiği gıdanın büyük bölümünü iç pazarda tükettiği için ihracat listesinde ABD ve Brezilya'nın gerisinde kaldı. Avrupa tarafında ise Fransa, Hollanda ve Almanya yüksek katma değerli tarım ürünleri ve güçlü lojistik altyapılarıyla dikkat çekti.
İŞTE DÜNYAYI BESLEYEN İLK 30 ÜLKE VE İHRACAT RAKAMLARI
1 ABD 181,3 milyar dolar
2 Brezilya 144,4 milyar dolar
3 Çin 74,8 milyar dolar
4 Kanada 66,3 milyar dolar
5 Meksika 49,9 milyar dolar
6 Endonezya 49,7 milyar dolar
7 Avustralya 45,8 milyar dolar
8 Hindistan 45,5 milyar dolar
9 Tayland 41,8 milyar dolar
10 Fransa 38,7 milyar dolar
11 Hollanda 37,3 milyar dolar
12 Arjantin 34,8 milyar dolar
13 Malezya 33,5 milyar dolar
14 TÜRKİYE 31,4 milyar dolar
15 Birleşik Krallık (İngiltere) 30,9 milyar dolar
16 İtalya 30,7 milyar dolar
17 Rusya 28,4 milyar dolar
18 Yeni Zelanda 28,3 milyar dolar
19 Almanya 28,2 milyar dolar
20 Vietnam 26,9 milyar dolar
21 İspanya 25,3 milyar dolar
22 Ukrayna 24,7 milyar dolar
23 Polonya 15,0 milyar dolar
24 Şili 14,9 milyar dolar
25 Singapur 14,0 milyar dolar
26 Belçika 13,9 milyar dolar
27 Güney Afrika 13,6 milyar dolar
28 İrlanda 13,0 milyar dolar
29 Peru 12,6 milyar dolar
30 İsviçre11,6 milyar dolar