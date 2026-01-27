Cumhuriyet dönemi şairlerinden Özdemir Asaf, eserlerinde ağırlıklı olarak insan ilişkileri ve toplum dinamiklerini ele aldı. Zarif, duygu yüklü ve derin şiirleriyle Türk edebiyatında kalıcı bir iz bıraktı.
Dünyayı dört kelimeye sığdıran şair Özdemir Asaf
Özdemir Asaf, "Sana gitme demeyeceğim/Ama gitme, Lavinia", "Yaşamak değil/Beni bu telaş öldürecek" ve "Yalnızlık paylaşılmaz/Paylaşılsa yalnızlık olmaz" gibi unutulmaz dizelerin yaratıcısı olarak, vefatının 45. yılında anılıyor.
Asıl adı Halit Özdemir Arun olan şair, 11 Haziran 1923'te Ankara'da Mehmet Asaf Bey ile Hamdiye Hanım'ın ikiz çocuklarından biri olarak dünyaya geldi. Çocukluğunu Ankara'da geçiren ve anılarını "Ça" kitabında paylaşan usta şair, 7 yaşındayken babasını yitirdi. Soyadı Kanunu'ndan sonra annesi, "saf, arı, temiz" anlamındaki "Arun" soyadını tercih etti.
Babasının vefatının ardından aile İstanbul'a yerleşti. Hamdiye Hanım, Acıbadem'deki köşklerinde biçki-dikiş kursu açarak geçimlerini sağladı.
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAMADI
Şair, ilk öğrenimine 1930'da Galatasaray Lisesi ilkokulunda başladı ve orta öğrenimini burada tamamladı. Çocuklukta yaşadığı bir rahatsızlığın lisede nüksetmesi nedeniyle bir yıl okula gidemeyen Asaf, Galatasaray Lisesi'ndeki parasız okuma hakkını kaybetti. Daha sonra Kabataş Erkek Lisesi'nin ek ara sınavını kazanarak parasız yatılı eğitimini 1942'de bitirdi.
İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'nde üçüncü sınıfa, İktisat Fakültesi'nde bir süre ve Gazetecilik Enstitüsü'nde bir yıl okudu. Okulda tanıştığı Sabahat Selma Tezakın ile 14 Eylül 1946'da evlendi. Evliliğin ardından yüksek öğrenimini yarıda bırakıp 1942'den beri sürdürdüğü sigorta prodüktörlüğüne devam etti.
1948'de askerlik görevini yapan Asaf, "Zaman" ve "Tanin" gazetelerinde çevirmenlik yaptı. İlk şiiri 1939'da "Servet-i Fünun-Uyanış" dergisinde yayımlandı.
ÇEVİRİ ŞİİRLERE DE İMZA ATTI
"Büyük Doğu", "Varlık", "Yenilik", "Amaç", "Kaynak", "Edebiyat Dünyası", "Şadırvan", "Yeditepe", "Seçilmiş Hikayeler", "Vatan", "Dost", "Türkçe", "Türk Dili" gibi pek çok dergi ve gazetede şiirleri çıktı; ayrıca çeviri şiirler de kaleme aldı.
1951'de Cağaloğlu'nda Sanat Basımevi'ni, 1955'te Yuvarlak Masa Yayınları'nı kurdu. İlk kitabı "Dünya Kaçtı Gözüme"yi 1955'te bu yayınevinden çıkardı. Taşlama ve ironiyle zenginleştirdiği eserlerini genellikle dörtlük ve ikilik formunda yazdı.
Daha sonraki yıllarda dize sayısını iyice azaltıp kelime oyunlarına ağırlık veren Asaf, insan-toplum ilişkilerini işlerken alay ve taşlama unsurlarını ustalıkla kullandı.
1979'da TRT'de yayımlanan röportajında şiirlerine dair "Ne zaman şiir yazsam, 'Acaba daha kısası olabilir mi?' diye düşünürüm" diyen Asaf, şu anısını aktarmıştı:
"Bir gazeteye, edebiyat sayfasına arkadaşlarımızla beraber yazıyorduk. 5-10 günde bir de gidip, şiirlerimizin küçük paralarını alıyorduk. Tatlı oluyordu. Bir gün muhasebeye gittiğim zaman, 'Müdürü göreceksin.' dediler. Müdüre gittim. 3-4 tane şiirim çıkmış. Biri bir satır, biri iki, biri üç satır falan. 'Efendim, beni istemişsiniz.' dedim. 'Bak oğlum, arkadaşların koca koca şiirler yazıyor. Sen de en iyi, en yüksek parayı alanlardan birisin.
Sen de biraz çok yaz da aldığın parayı hak et.' dedi. Gençtim, biraz alındım. 'Öyleyse, bu şiirlerin bedeli gazeteye armağan olsun.' dedim. Kapıdan çıkıyordum, 'Evladım üzülme.' dedi. Bu sefer adam üzülmüştü. Parayı aldım, verdiler ama ondan sonra o gazeteye şiir yazmadım."
KENDİNE ÖZGÜ İRONİK BİR ŞİİR DİLİ YARATTI
Sevgi, ayrılık, ölüm ve kaçış gibi temaları işleyen şair, Batı şiiriyle geleneksel Türk şiirini harmanlayarak özgün bir bileşim oluşturdu. Hayata şiir gözlüğüyle bakarak kendine has ironik bir dil geliştirdi.
Şiir ve yazarın işlevi hakkındaki düşüncelerini "Yuvarlağın Köşeleri" kitabında paylaştı.
İlk eşi Sabahat Selma Tezakın'dan Seda adlı bir kızı olan Asaf, 1954'te sanatseverlerle Küba ve Kanarya Adaları üzerinden Atlantik turuna katıldı.İkinci eşi, Türkiye'nin ilk kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran ile evliliğinden Gün, Olgun ve Etkin adlı üç oğlu oldu.Türk Edebiyatçılar Birliği temsilcisi olarak 1959'da Belçika Milletlerarası Şiir Bienali'ne, 1966'da Yugoslavya'da Şiir Kongresi'ne katıldı.
1970'te Yuvarlak Masa Yayınları ve matbaasını kapatan Asaf, rahatsızlığı nedeniyle 1979'dan itibaren Vakıf Gureba Hastanesi'nde tedavi gördü. 1980 Aralık'ta akciğer kanseri teşhisi kondu. 28 Ocak 1981'de İstanbul'daki evinde 58 yaşında vefat etti ve Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.Nazik ve duygusal kişiliğiyle tanınan şairin bazı eserleri ölümünden sonra yayımlandı.
Geçen yıl 100. doğum yılı etkinliğinde oğlu Olgun Arun, "Babamın sanat yolculuğu Galatasaray Lisesi'nde, yani 7. sınıftayken başlıyor. Kimse bilmez, Faruk Nafiz Çamlıbel'in 'Gurbette Kuş' isimli şiiri babamı çok etkiliyor. Bir şiir kitabı, defteri hazırlıyorlar arkadaşlarıyla. İçinde Şükufe Nihal, Yusuf Mardin, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Fazıl Hüsnü gibi çok önemli edebi şahsiyetlerin şiirleri var" dedi.
ESERLERİ
Şiirler: "Dünya Kaçtı Gözüme" (1955), "Sen Sen Sen" (1956), "Bir Kapı Önünde" (1957), "Yumuşaklıklar Değil" (1962), "Nasılsın" (1970), "Çiçekleri Yemeyin" (1975), "Ben Değildim" (1978), "Bugün ve Bugün" (1984), "Benden Sonra Mutluluk", "Çiçek Senfonisi" (2008), "Sen Bana Bakma, Ben Senin Baktığın Yönde Olurum" (2012), "Yalnızlığa Övgü"
Özdeyişler: "Yuvarlağın Köşeleri" (1961), "Yuvarlağın Köşeleri-2" (1988)
Öykü: "Dün Yağmur Yağacak" (1987)
Deneme: "Özdemir Asafça" (1988)