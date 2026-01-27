Dünyayı dört kelimeye sığdıran şair Özdemir Asaf

İlk eşi Sabahat Selma Tezakın'dan Seda adlı bir kızı olan Asaf, 1954'te sanatseverlerle Küba ve Kanarya Adaları üzerinden Atlantik turuna katıldı.İkinci eşi, Türkiye'nin ilk kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran ile evliliğinden Gün, Olgun ve Etkin adlı üç oğlu oldu.Türk Edebiyatçılar Birliği temsilcisi olarak 1959'da Belçika Milletlerarası Şiir Bienali'ne, 1966'da Yugoslavya'da Şiir Kongresi'ne katıldı.

1970'te Yuvarlak Masa Yayınları ve matbaasını kapatan Asaf, rahatsızlığı nedeniyle 1979'dan itibaren Vakıf Gureba Hastanesi'nde tedavi gördü. 1980 Aralık'ta akciğer kanseri teşhisi kondu. 28 Ocak 1981'de İstanbul'daki evinde 58 yaşında vefat etti ve Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.Nazik ve duygusal kişiliğiyle tanınan şairin bazı eserleri ölümünden sonra yayımlandı.