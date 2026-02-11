Yeniçağ Gazetesi
11 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
Dünyanın üç ülkesindeki ürpertici gelenekler

Dünyanın üç ülkesindeki ürpertici gelenekler

Dünyanın farklı noktalarında yaşam ile ölüm arasındaki sınırı yok sayan kadim gelenekler, modern bilimin ve antropoloji dünyasının dikkatini çekti. Uzmanlar, ölülerle kurulan bu fiziksel bağın toplumsal hafızayı diri tutan bir savunma mekanizması olduğunu saptadı.

Hande Karacan Hande Karacan
Dünyanın üç ülkesindeki ürpertici gelenekler - Resim: 1

Modern dünyanın rasyonalite kalıplarına meydan okuyan kadim gelenekler, yaşam ve ölüm arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmaya devam etti.

Antropologların mercek altına aldığı üç farklı coğrafyada, yerel halkın ölüleriyle kurduğu sıra dışı bağlar bilim dünyasında yankı uyandırdı.

Dünyanın farklı noktalarında kültürel miras olarak korunan ancak dışarıdan bakanlar için dehşet verici kabul edilen defin ve anma ritüelleri, bilimsel araştırmaların odağı haline geldi.

Sosyal antropoloji ve biyotıp uzmanları, bu geleneklerin sadece dini birer uygulama değil, toplumsal travmalarla başa çıkma mekanizmaları olduğunu saptadı.

1 12
Dünyanın üç ülkesindeki ürpertici gelenekler - Resim: 2

ENDONEZYA: YAŞAYAN ÖLÜLER ŞEHRİ

Sulawesi adasında yaşayan Toraja halkı, vefat eden yakınlarını defnetmek yerine aylarca, hatta yıllarca evlerinde misafir etmeye devam etti.

2 12
Dünyanın üç ülkesindeki ürpertici gelenekler - Resim: 3

"Ma'nene" adı verilen bu gelenek kapsamında, cesetler özel bitkisel karışımlarla mumyalanarak ailenin bir ferdi gibi günlük hayata dahil edildi.

3 12
Dünyanın üç ülkesindeki ürpertici gelenekler - Resim: 4

London School of Economics bünyesinde görev yapan sosyal antropolog Dr. Piers Vitebsky, bu durumu şu sözlerle değerlendirdi:

4 12
Dünyanın üç ülkesindeki ürpertici gelenekler - Resim: 5

"Toraja kültürü, ölümü ani bir kopuş değil, kademeli bir sosyal geçiş olarak kurguladı. Bu ritüeller, modern toplumun aksine yas sürecini zamana yayarak kolektif bir iyileşme sağladı."

5 12
Dünyanın üç ülkesindeki ürpertici gelenekler - Resim: 6

MADAGASKAR: KEMİKLERİN DANSI

Madagaskar’ın yüksek platolarında yaşayan topluluklar, yedi yılda bir düzenlenen "Famadihana" töreniyle mezarları açarak atalarının kalıntılarını gün yüzüne çıkardı.

6 12
Dünyanın üç ülkesindeki ürpertici gelenekler - Resim: 7

"Kemiklerin çevrilmesi" olarak bilinen bu ritüelde, naaşlar ipek kefenlere sarılarak müzik eşliğinde taşındı.

7 12
Dünyanın üç ülkesindeki ürpertici gelenekler - Resim: 8

Oxford Üniversitesi'nden kültürel evrim uzmanı Prof. Dr. Harvey Whitehouse, bu ritüellerin toplumsal bağları güçlendirdiğini ifade etti.

8 12
Dünyanın üç ülkesindeki ürpertici gelenekler - Resim: 9

Whitehouse, yüksek maliyetli ve fiziksel güç gerektiren bu törenlerin, grup içi sadakati ve dayanışmayı en üst seviyeye çıkaran "yüksek yoğunluklu ritüeller" kategorisine girdiğini belirtti.

9 12
Dünyanın üç ülkesindeki ürpertici gelenekler - Resim: 10

TİBET: GÖKYÜZÜ DEFİNLERİ

Budist inanışının hakim olduğu Tibet’in sarp dağlarında, coğrafi koşulların sertliği "Jhator" (Gökyüzü Defni) geleneğini ortaya çıkardı.

10 12
Dünyanın üç ülkesindeki ürpertici gelenekler - Resim: 11

Toprağın kazılamayacak kadar sert olması ve yakacak odun azlığı nedeniyle naaşlar, yüksek rakımlı tepelerde akbabalara bırakıldı.

11 12
Dünyanın üç ülkesindeki ürpertici gelenekler - Resim: 12

Harvard Üniversitesi Din Bilimleri Bölümü’nden Dr. Janet Gyatso, bu uygulamanın temelinde yatan felsefeyi açıkladı.

Gyatso, bedenin boş bir kap olarak görülmesinin ve doğaya son bir hizmet olarak sunulmasının, Budizm’deki "geçicilik" öğretisinin en somut pratiği olduğunu vurguladı.

12 12
