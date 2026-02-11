Dünyanın üç ülkesindeki ürpertici gelenekler

Modern dünyanın rasyonalite kalıplarına meydan okuyan kadim gelenekler, yaşam ve ölüm arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmaya devam etti.

Antropologların mercek altına aldığı üç farklı coğrafyada, yerel halkın ölüleriyle kurduğu sıra dışı bağlar bilim dünyasında yankı uyandırdı.

Dünyanın farklı noktalarında kültürel miras olarak korunan ancak dışarıdan bakanlar için dehşet verici kabul edilen defin ve anma ritüelleri, bilimsel araştırmaların odağı haline geldi.

Sosyal antropoloji ve biyotıp uzmanları, bu geleneklerin sadece dini birer uygulama değil, toplumsal travmalarla başa çıkma mekanizmaları olduğunu saptadı.