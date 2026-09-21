Yapay zekâ tartışmaları giderek büyüyor.

İnsanlar, kendi geliştirdikleri teknolojiden korkmaya başladı.

OpenAI ve Anthropic’te çalışan araştırmacı Jacob Coxon istifa etti.

Ardından Google DeepMind’ın yapay zekâ güvenliği alanında çalışan araştırmacılarından Bilal Chughtai görevinden ayrıldı.

İkisinin de korkusu aynı:

“Yapay zekâ kontrolden çıkabilir ve insanlık için tehdit oluşturabilir.”

Yanlış anlaşılmasın…

Bu iddiaları ortaya atanlar komplo teorisi üreten üç beş kişi değil.

Doğrudan bu sistemleri geliştiren ve güvenliğini araştıran insanlar.

İyi de bu teknoloji insanlık için bu kadar tehlikeliyse neden geliştirildi?

Cevap basit:

Yapay zekânın patronu olan, gelecekte dünyanın da patronu olacak da ondan!

Çünkü yapay zekâ yalnızca teknoloji değil.

Para, üretim avantajı, askerî güç, istihbarat demek…

Kısacası, gelecekte küresel gücün kimde olacağını belirleyecek en önemli araçlardan biri demek.

Onun için Amerika yavaşlasa Çin durmaz.

Çin yavaşlasa Amerika durmaz.

Şimdi gelelim korkunun asıl nedenine…

Korkulan yalnızca yazılımın gelişmesi değil.

Yapay zekânın gerçek hayata bağlanabileceği altyapının giderek tamamlanıyor olması.

İnsansı robotlar…

Karanlık fabrikalar…

Otonom araçlar…

Bilgisayarlarla yönetilen enerji sistemleri…

Tamamen otomatikleşen lojistik ağları…

Telefonlar…

Ev bilgisayarları…

Hatta akıllı ev aletleri…

Bütün bunlar bir araya geldiğinde yapay zekânın insanla işi bitebilir.

Ancak unutulan bir şey var:

Biz zaten o noktadayız.

Bugün yapay zekâ robot ordusu kurmadan da insanların canını okuyabilir.

Çünkü dünya zaten bilgisayar sistemleriyle yönetiliyor.

Bankalar, borsalar, elektrik şebekeleri, iletişim sistemleri, lojistik ağları, uydular, fabrikalar, savunma sistemleri, hatta bizler bilgisayar sistemleriyle yönetilmiyor muyuz?

Dünyanın fiziksel altyapısının neredeyse tamamı dijital sistemlere bağlı değil mi?

Elektrik kesilince ya da cep telefonumuzun pili bitince sudan çıkmış balığa dönmüyor muyuz?

Dolayısıyla yeterince gelişmiş bir yapay zekânın eline silah almasına gerek yok ki…

Kritik sistemlere erişim sağlaması yeterli!

Elbette yapay zekâ bugün sınırlarını biliyor ve bunu yapmıyor.

Ancak unutmayın: Şimdilik…

Yarın öbür gün işin rengi değişebilir.

Üstelik bunu yapması için yapay zekânın bize kızmasına da gerek yok.

İnsan gibi öfkelenmesine…

İntikam almak istemesine…

Ya da bilinçli biçimde insanlığı düşman bellemesine de gerek yok.

Yapay zekâ hedeflere bakar.

Ona bir hedef verirsiniz.

Sistem de o hedefe ulaşmanın en etkili yolunu arar.

Eğer insan, belirlenen hedefin önünde engel hâline gelirse sistem onu düşman olarak değil…

Aşılması gereken bir sorun olarak görür.

Uzmanların “hizalama problemi” dediği mesele de tam olarak bu.

Tehlike, makinenin insan gibi düşünmeye başlaması değil; insanın verdiği görevi bizim istemediğimiz ve sonuçlarını öngöremediğimiz bir yöntemle yerine getirmesi.

Bu nedenle yapay zekâ yöneticilerinin yalnızca:

“Biraz yavaşlayalım.”

demesi hiçbir şeyi çözmez.

Şirketler yatırım yarışına devam ettiği sürece…

Devletler askerî ve ekonomik üstünlük peşinde koştuğu sürece…

Yeni veri merkezleri, çipler ve modeller geliştirildiği sürece…

Bu yarış da devam eder.

Üstelik insanlığın başına bela açmak için süper zekâyı beklememize de gerek yok.

Bugünkü yapay zekâ bile siber saldırılarla, yanıltıcı propagandayla, toplumsal manipülasyonlarla ve otonom silahlarla bunu yapabilir.

Yapay zekânın insanlığı yok etmesini beklemeden,

insanlar yapay zekâyı kullanarak birbirlerine büyük zarar verebilir!

Onun için kimse suçu yapay zekâya atmaya kalkmasın.

Çünkü yapay zekâ önemli bir araçtır ve bu araç yanlış kullanılırsa yanlış, doğru kullanılırsa doğru sonuçlar doğurur.

Nitekim eğer işimizi adam gibi yaparsak:

Yapay zekâ yeni ilaçlar geliştirebilir.

Bilimi hızlandırabilir.

Üretim maliyetlerini düşürebilir.

İnsan hayatını uzatabilir.

Yeni sektörler ve meslekler oluşturabilir.

İnsanların yıllarca çözemediği sorunları çok kısa sürede çözebilir.

Yani mesele yapay zekânın iyi veya kötü olması değil.

Ne kadar güçlü olacağı, hangi yetkilerle donatılacağı ve o gücün kim tarafından kontrol edileceği!