

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi birimlerden gelen talep ve görüşler doğrultusunda dünyanın önde gelen akademik yayınevlerinden biri olan Springer Nature’a ait STM (Science, Technology & Medicine) ve HSS (Humanities and Social Sciences) alanlarını kapsayan geniş kapsamlı e-kitap koleksiyonları üniversite kullanıcılarının erişimine açıldı.

Gerçekleştirilen bu çalışma ile 2005–2025 yılları arasında yayımlanmış toplam 24 farklı Springer Nature e-kitap koleksiyonu üzerinden, bilimsel araştırmalara ve akademik çalışmalara katkı sağlayacak 164.000’den fazla e-kitaba erişim sağlanabilmektedir.

Springer Nature e-kitap koleksiyonları, erişime açılmasının ardından Şeyh Edebali Üniversitesi akademik personeli tarafından aktif ve yoğun şekilde kullanılıyor. Akademisyenler, söz konusu veri tabanının özellikle uluslararası yayın hazırlama, atıf taramaları, proje yazım süreçleri ve ders içeriklerinin güncellenmesi aşamalarında önemli katkılar sağladığını ifade ediyor.

Akademik personelden alınan geri bildirimlerde, koleksiyonların erişim kolaylığı, kapsam genişliği ve içerik kalitesi bakımından yüksek memnuniyet oluşturduğu belirtilmektedir. Ayrıca, farklı disiplinleri kapsayan yapısı sayesinde disiplinlerarası çalışmalara da önemli katkılar sunduğu vurgulanmaktadır.

Sunulan e-kaynaklar; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ders, ödev, tez ve araştırma çalışmalarında nitelikli akademik kaynaklara erişimini kolaylaştırmaktadır. Öğrenciler, alanlarında yetkin ve güncel kaynaklara ulaşarak akademik çalışmalarını daha sağlam temeller üzerine inşa edebilmektedir. Bu yönüyle Springer Nature e-kitap koleksiyonları, üniversitede yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmakta ve öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımını desteklemektedir.