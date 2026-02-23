

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan ve eşsiz jeolojik yapısıyla “Dünyanın Nazar Boncuğu” olarak anılan Meke Gölü, yer altı sularının çekilmesi ve kuraklık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Çift patlamayla oluşan volkanik krater gölü, hem doğal güzelliği hem de efsanesiyle dikkat çekerken, bugün susuzluk alarmı veriyor.

TABİAT HARİKASI ALARM VERİYOR

Konya’nın Karapınar ilçesinde, ilçe merkezinin yaklaşık 8 kilometre güneydoğusunda yer alan Meke Maar Gölü, dünyada benzeri az görülen jeolojik oluşumuyla dikkat çekiyor. Karapınar-Ereğli karayolunun 7. kilometresindeki sapaktan 2 kilometre içeride bulunan göl, volkanik gaz patlaması sonucu oluşan bir maarın zamanla suyla dolmasıyla meydana geldi.

Uzmanlara göre Meke, çift patlama sonucu oluşmuş nadir krater göllerinden biri olma özelliği taşıyor. İlk patlamayla oluşan çukur alanın suyla dolmasının ardından, ikinci volkanik hareket gölün ortasında ada yapısında yükselti meydana getirdi. Kuş bakışı görüntüsünde mavi suyun ortasında siyah bir nokta şeklinde görünen bu yapı nedeniyle göl, “Dünyanın Nazar Boncuğu” olarak anılıyor.

“EŞSİZ JEOLOJİK YAPI”

Göl ve birincil maarın uzunluğu yaklaşık 800 metre, genişliği 500 metre, derinliği ise 12 metre olarak ölçülüyor. Jeolojik yapısı, panoramik manzarası ve çevresinde yaşayan kuş türleriyle bölge, yıllardır doğa fotoğrafçılarının ve bilim insanlarının ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Adını, çevrede yaşayan meke kuşlarından alan göl, hem bilimsel hem de kültürel değer taşıyor.

KURAKLIK VE YER ALTI SULARI TEHLİKESİ

Ancak son yıllarda artan kuraklık ve kontrolsüz yer altı su kullanımı nedeniyle Meke Gölü ciddi şekilde su kaybına uğradı. Uzmanlar, bölgedeki obruk oluşumlarının ve su çekilmelerinin Konya Havzası’ndaki yer altı su seviyesinin dramatik biçimde düşmesiyle bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.

Bir dönem turkuaz rengiyle dikkat çeken gölün büyük bölümü kururken, ortaya çıkan çatlak zemin görüntüleri kamuoyunda endişe oluşturdu.

EFSANESİYLE YAŞIYOR

Meke Gölü yalnızca jeolojik değil, kültürel anlamda da dikkat çekiyor. Rivayete göre Melike adlı genç bir kadın, sevgilisini göl kıyısına ulaştırmaya çalışırken kaybeder. Efsaneye göre tam o sırada ikinci bir volkanik patlama gerçekleşir ve oluşan krater sevgilisini içine çeker. Melike ise volkanın başında, delirmiş halde kratere bakarken bulunur. Halk arasında anlatılan bu hikâye, göle mistik bir anlam da yüklüyor.

“DÜNYANIN NAZAR BONCUĞU” UNVANI

Karapınar Belediyesi ve bölge halkı tarafından “Dünyanın Nazar Boncuğu” olarak tanıtılan Meke Gölü, Türkiye’nin en dikkat çekici doğal miras alanlarından biri olarak gösteriliyor. Uzmanlar, gölün korunması için yer altı su kullanımının kontrol altına alınması ve bölgesel su yönetimi politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

GELECEK İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Meke Gölü’nün geleceği, Konya Havzası’ndaki su politikalarına bağlı olarak şekillenecek. Kuraklıkla mücadele, bilinçli tarım uygulamaları ve sürdürülebilir su yönetimi hayata geçirilmediği takdirde, “Dünyanın Nazar Boncuğu” unvanını taşıyan bu eşsiz tabiat harikasının tamamen yok olabileceği değerlendiriliyor.

Bölge için atılacak adımlar, yalnızca bir gölün değil, Türkiye’nin doğal mirasının korunması açısından da kritik önem taşıyor.