Yeniçağ Gazetesi
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Dünyanın milyarder haritası değişti: Türkiye’den İstanbul listeye damga vurdu

Dünyanın en çok milyardere sahip ülkelerini sıralayan Hurun Global Zenginler Listesi 2026 verileri açıklandı. Küresel servet haritasını ortaya koyan rapora göre dünya genelindeki milyarder sayısı 4 bin 20’ye ulaşırken, İstanbul dikkat çeken konumuyla öne çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Dünyanın milyarder haritası değişti: Türkiye’den İstanbul listeye damga vurdu - Resim: 1

Türkiye’nin mega kenti İstanbul, 31 milyarder ile dünya sıralamasında 24. sıraya yerleşti. Bu performansıyla Tokyo gibi dev metropollerle aynı ligde yer alan İstanbul, küresel zenginlik yarışında adından söz ettirdi.

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Dünyanın milyarder haritası değişti: Türkiye’den İstanbul listeye damga vurdu - Resim: 2

Listenin zirvesinde ise değişim yaşanmadı. ABD’nin finans merkezi New York, 146 milyarder ile “dünyanın milyarder başkenti” unvanını korudu. Ancak New York’un liderliği sürse de Asya şehirlerinin yükselişi dikkat çekici boyuta ulaştı.

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Dünyanın milyarder haritası değişti: Türkiye’den İstanbul listeye damga vurdu - Resim: 3

ASYA YÜKLEŞİTE: ÇİN ŞEHİRRLERİ ZİRVEYİ ZORLUYOR

2026 verilerine damga vuran en önemli gelişme, Çin şehirlerinin küresel listede kurduğu üstünlük oldu. Shenzhen 132 milyarder ile ikinci sıraya yükselirken, Şanghay 120 milyarderle üçüncü, Pekin ise 107 milyarderle dördüncü sırada yer aldı.

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Dünyanın milyarder haritası değişti: Türkiye’den İstanbul listeye damga vurdu - Resim: 4

Böylece dünyanın en fazla milyardere sahip ilk dört şehrinden üçü Çin’den çıktı. Uzmanlara göre bu tablo, küresel ekonomik gücün hızla doğuya kaydığını gözler önüne seriyor.

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Dünyanın milyarder haritası değişti: Türkiye’den İstanbul listeye damga vurdu - Resim: 5

Verilere göre en zengin şehirler listesinin yüzde 58’i Asya’da yer alırken, Çin tek başına ilk 32 şehir içinde yüzde 34’lük paya sahip. Hindistan’dan Mumbai ve Yeni Delhi de listede üst sıralarda yer alarak dikkat çekti.

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Dünyanın milyarder haritası değişti: Türkiye’den İstanbul listeye damga vurdu - Resim: 6

AVRUPA VE ABD DENGEDE, İSTANBUL ÖNE ÇIKTI

Batı dünyasında ise dengeler büyük ölçüde korunuyor. Londra Avrupa’nın en zengin şehri olurken; San Francisco, Los Angeles, Paris ve Moskova gibi merkezler de güçlü konumlarını sürdürüyor.

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Dünyanın milyarder haritası değişti: Türkiye’den İstanbul listeye damga vurdu - Resim: 7

İstanbul ise bu tablo içinde öne çıkan şehirlerden biri oldu. 31 milyarder ile küresel sıralamada 24. sıraya yerleşen megakent, hem Avrupa hem de Orta Doğu arasında stratejik bir konumda yer alarak dikkat çekti.

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Dünyanın milyarder haritası değişti: Türkiye’den İstanbul listeye damga vurdu - Resim: 8

Orta Doğu’da ise Dubai, 24 milyarder ile listenin önemli şehirlerinden biri olarak öne çıktı.

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Dünyanın milyarder haritası değişti: Türkiye’den İstanbul listeye damga vurdu - Resim: 9

Hurun raporunda yer alan verilerin 15 Ocak 2026 itibarıyla güncellendiği ve listeye yalnızca 1 milyar dolar ve üzeri servete sahip isimlerin dahil edildiği belirtildi.

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Dünyanın milyarder haritası değişti: Türkiye’den İstanbul listeye damga vurdu - Resim: 10
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