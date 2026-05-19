Çin Bilimler Akademisi (CAS) ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ortaklığında güneş rüzgarlarının Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşimlerini gözlemlemek üzere geliştirilen manyetosfer araştırma uydusu uzaya gönderildi.
Dünya’nın manyetik kalkanını incelemek için uzaya uydu fırlattılar
Çin ile Avrupa Uzay Ajansı yaptığı ortak çalışma ile uzaya uydu gönderdi. Uydu, Dünya’nın manyetik kalkanını incelemek için fırlatıldı. Uydu, yörünge testleri sonrası rutin gözlem aşamasına geçecek.
Xinhua ajansının haberine göre, "Güneş Rüzgarları Manyetosfer İyonosfer Bağlantı Kaşifi" (SMILE) adı verilen uydu, "Vega-C" roketiyle Fransız Guyanası'ndaki Kourou Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Yörüngede 42 gün boyunca yapacağı manevralarla belirlenen gözlem konumuna ulaşması planlanan uydu, 2 ay sürecek yörünge testlerinin ardından 3 yıllık rutin gözlem aşamasına geçecek.
Manyetosfer tabakası, Dünya'yı güneş rüzgarlarının yaydığı elektrik yüklü partiküllerden koruyan bir kalkan işlevi görüyor. Bilim insanları uzun zamandır manyetosferi ancak yerinde ve nokta ölçümlerle gözlemleyebiliyordu.
CAS'a bağlı Ulusal Uzay Bilimi Merkezinin (NSSC) Direktörü ve SMILE projesinin Baş Araştırmacısı Vang Çı, ilk kez güneş rüzgarlarıyla manyetosfer etkileşimlerinin küresel görüntülemesini gerçekleştirecek uydunun, güneş rüzgarı enerjisinin Dünya'nın manyetik alanına nasıl girdiği, burada nasıl yayıldığı ve dağıldığının bütüncül bir resmini sağlayacağını belirtti.
Uydu üzerinde dört farklı bilimsel cihaz bulunuyor. Bunlar arasında Yumuşak X-Işını Görüntüleyici (SXI), Ultraviyole Görüntüleyici (UVI), Hafif İyon Analizörü ve Manyetometre yer alıyor. Bu cihazlar eş zamanlı çalışarak hem uzaktan görüntüleme yapacak hem de doğrudan parçacık ölçümleri gerçekleştirecek.
Görev kapsamında uydu oldukça sıra dışı bir yörüngeye yerleştirilecek. SMILE, yaklaşık bir ay sürecek manevraların ardından Dünya’ya en yakın noktası yaklaşık 5 bin kilometre, en uzak noktası ise yaklaşık 121 bin kilometre olan yüksek eliptik bir kutup yörüngesine ulaşacak. Bu mesafe, Ay’a olan uzaklığın yaklaşık üçte birine denk geliyor. Böyle bir yörünge seçilmesinin nedeni ise uydunun Dünya’nın manyetik kuyruğunu ve güneş rüzgarı ile temas bölgesini uzun süre boyunca kesintisiz gözlemleyebilmesini sağlamak.
Bilim insanları, görevin başlamasından yaklaşık üç ay sonra ilk X-ışını ve ultraviyole verilerinin alınmasını bekliyor. SMILE’ın nominal görev süresi üç yıl olarak planlandı. Ancak görev başarılı ilerlerse bu sürenin uzatılması da mümkün olabilir.
CAS ile ESA arasındaki uzay görevi seviyesindeki ilk bilimsel araştırma işbirliği olan proje, Dünya'nın manyetik alanı ile güneş rüzgarları arasındaki etkileşime dair gizemleri çözerek uzay meteorolojisinde yeni bir çığır açmayı hedefliyor.