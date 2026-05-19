Dünya’nın manyetik kalkanını incelemek için uzaya uydu fırlattılar

Görev kapsamında uydu oldukça sıra dışı bir yörüngeye yerleştirilecek. SMILE, yaklaşık bir ay sürecek manevraların ardından Dünya’ya en yakın noktası yaklaşık 5 bin kilometre, en uzak noktası ise yaklaşık 121 bin kilometre olan yüksek eliptik bir kutup yörüngesine ulaşacak. Bu mesafe, Ay’a olan uzaklığın yaklaşık üçte birine denk geliyor. Böyle bir yörünge seçilmesinin nedeni ise uydunun Dünya’nın manyetik kuyruğunu ve güneş rüzgarı ile temas bölgesini uzun süre boyunca kesintisiz gözlemleyebilmesini sağlamak.