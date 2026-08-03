Dünyanın köklü akaryakıt şirketi el değiştiriyor: Portföy kararı

Gerçekleşen bu satış işlemiyle birlikte, ağırlıklı olarak İtalya ve Hollanda'da konumlanan, halihazırda faaliyetteki ya da yapım aşamasındaki yaklaşık 500 megavatlık rüzgar ve güneş enerjisi tesisleri de el değiştiriyor. Böylece TotalEnergies kıtadaki yenilenebilir enerji hamlelerini hızlandırırken, Shell de varlık yapısında stratejik bir dönüşüme imza atmış bulunuyor.