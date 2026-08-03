Avrupa enerji pazarında önemli bir devir operasyonu gerçekleştirildi; İngiliz enerji devi Shell, kıta genelindeki karasal yenilenebilir enerji varlıklarını Fransız enerji şirketi TotalEnergies'e satma kararı alarak anlaşma imzaladı.
Dünyanın köklü akaryakıt şirketi el değiştiriyor: Portföy kararı
İngiliz enerji devi Shell, Avrupa sınırları içerisindeki karasal yenilenebilir enerji yatırımlarından vazgeçme kararı alarak bu portföyü Fransız rakibi TotalEnergies'e devretmek üzere resmi sözleşmeye imza attığını açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Bu anlaşma çerçevesinde, faaliyette olan yaklaşık 500 megavat kapasiteli güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin yanı sıra 3,5 gigavat büyüklüğünde bir proje portföyü de devredilecek. Söz konusu sürecin yıl sonuna kadar sonuçlandırılması öngörülüyor.
Şirketin yaptığı resmi açıklamada, anlaşma gereğince Shell'in Avrupa genelindeki karasal yenilenebilir enerji operasyonlarının TotalEnergies'e aktarılacağı belirtildi. Sürecin sonuçlanmasıyla birlikte söz konusu portföyün yönetimi tamamen Fransız devinin yetkisine geçecek.
Gerçekleşen bu satış işlemiyle birlikte, ağırlıklı olarak İtalya ve Hollanda'da konumlanan, halihazırda faaliyetteki ya da yapım aşamasındaki yaklaşık 500 megavatlık rüzgar ve güneş enerjisi tesisleri de el değiştiriyor. Böylece TotalEnergies kıtadaki yenilenebilir enerji hamlelerini hızlandırırken, Shell de varlık yapısında stratejik bir dönüşüme imza atmış bulunuyor.
Söz konusu anlaşma yalnızca aktif tesislerle sınırlı kalmayıp; İtalya, İngiltere ve İspanya'da yapım aşaması süren toplam 3,5 gigavat gücündeki batarya depolama, güneş ve rüzgar projelerini de bünyesinde barındırıyor.
Söz konusu projelerin de işlem tamamlandıktan sonra TotalEnergies bünyesine geçmesi planlanıyor.
Düzenleyici kurumların onayına bağlı olan bu satış işleminin sene sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Tasdik sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, mutabakata varılan tüm yenilenebilir enerji varlıkları tamamen TotalEnergies'in kontrolüne devredilmiş olacak.