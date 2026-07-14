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Kaynak: Haber Merkezi

Uçak kazalarında olayların nedenini ortaya çıkaran kara kutulardan ilham alınarak tasarlanan dev çelik yapı, dünyanın çevresel değişimini ve iklim krizine giden süreci sürekli kayıt altına alacak.

ZORLU KOŞULLARA DAYANACAK ŞEKİLDE TASARLANDI

Tazmanya'nın batısındaki Queenstown yakınlarında inşa edilen yapı, yaklaşık 16 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde olacak. Tamamen güneş enerjisiyle çalışacak sistem; atmosferdeki karbondioksit oranı, küresel sıcaklık değişimleri, deniz seviyesindeki yükseliş ve çevreyi etkileyen önemli askeri ya da sivil gelişmeler gibi çok sayıda veriyi kesintisiz olarak depolayacak.

UZUN BEKLEYİŞİN ARDINDAN İNŞA SÜRECİ BAŞLADI

Proje ilk kez 2021 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) duyurulmuştu. Ancak uzun süre somut bir ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle projenin rafa kaldırıldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Geliştirici ekip, bu süreçte veri depolama altyapısını güçlendirdiklerini ve gerekli finansmanı sağladıklarını açıklarken, montaj çalışmalarının artık başladığını duyurdu.

BİLİMSEL VERİLERİN YANI SIRA SİYASİ KARARLAR DA KAYIT ALTINA ALINACAK

"Dünya'nın Kara Kutusu", yalnızca iklim verilerini değil; haber içeriklerini, siyasi açıklamaları ve iklim politikalarına ilişkin resmi kararları da arşivleyecek. Projeyi geliştiren ekip, oluşturulacak bu kapsamlı veri havuzunun gelecekte yaşanabilecek çevresel felaketlerin nedenlerini ortaya koymada önemli bir kaynak olacağını ve karar alıcılar açısından tarihi bir hesap verebilirlik kaydı oluşturacağını belirtiyor.