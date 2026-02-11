'Dünyanın İncisi' İstanbul Boğazı'ndan 2025'te tam 40 bin 172 gemi geçti

"Dünyanın İncisi" İstanbul Boğazı'ndan 2025 yılında 40 bin 172 gemi geçiş yaptı.
Geçen yıl 14 bin 724 genel kargo, 6 bin 314 türü belirtilmemiş tanker ve 7 bin 493 dökme yük gemisi Boğaz'ı kullandı.
2025'te İstanbul Boğazı'ndan 40 bin 172 gemi geçti, toplam 619 milyon groston yük taşındı. En yoğun ağustos ayı olurken gemi ve yük miktarı önceki yıla göre azaldı. Kılavuz kaptanlı geçişler 24 bin 608'e ulaştı.
Ocak-aralık döneminde geçen 40 bin 172 gemiden 24 bin 608'i kılavuz kaptan hizmeti aldı.
Boğaz'dan geçen gemilerin 128'i 300 metreden büyük, 1836'sı 250-300 metre, 2 bin 350'si 200-250 metre, 10 bin 500'ü 150-200 metre, 14 bin 587'si 100-150 metre ve 10 bin 771'i 100 metreden küçük olarak kaydedildi.
İstanbul Boğazı'ndan geçen yıl kimyasal yük taşıyan 2 bin 504 tanker geçti.
Ocak-aralık arasında 1187 barç, 7 bin 493 dökme yük gemisi, 39 çimento gemisi, 3 bin 991 konteyner gemisi, 14 bin 724 genel kargo gemisi, 486 canlı hayvan taşıyan gemi, 27 savaş gemisi, 751 yolcu gemisi, 2 frigorifik gemi, 361 Ro-Ro, 6 bin 314 türü belirtilmemiş tanker, 2 bin 504 kimyasal yük taşıyan tanker, 736 sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan tanker, 273 römorkör, 98 araç taşıyan gemi ve 1186 diğer türdeki gemi Boğaz'dan geçti.
En yoğun yük trafiği ağustos ayında yaşandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerin taşıdığı yüklerle birlikte toplam ağırlığı 619 milyon 298 bin 4 groston olarak hesaplandı.
İstanbul Boğazı en az yükü şubat ayında taşırken bu dönemde toplam 42 milyon 193 bin 503 groston ağırlığında gemi seyretti.
Boğaz'ı kullanan gemiler en fazla yükü 58 milyon 218 bin 428 grostonla ağustos ayında taşıdı.
Geçen yıl ocakta 50 milyon 580 bin 365 groston ağırlığında 3 bin 333, şubatta 42 milyon 193 bin 503 groston ağırlığında 2 bin 737, martta 48 milyon 386 bin 213 groston ağırlığında 3 bin 281, nisanda 47 milyon 141 bin 961 groston ağırlığında 3 bin 229, mayısta 51 milyon 699 bin 530 groston ağırlığında 3 bin 463, haziranda 51 milyon 782 bin 36 groston ağırlığında 3 bin 338 gemi Boğaz'dan geçti.
Temmuzda 55 milyon 250 bin 133 groston ağırlığında 3 bin 462, ağustosta 58 milyon 218 bin 428 groston ağırlığında 3 bin 421, eylülde 55 milyon 885 bin 598 groston ağırlığında 3 bin 446, ekimde 58 milyon 150 bin 119 groston ağırlığında 3 bin 675, kasımda 52 milyon 183 bin 681 groston ağırlığında 3 bin 593, aralıkta ise 47 milyon 826 bin 337 groston ağırlığında 3 bin 194 gemi İstanbul Boğazı'nı kullandı.
"Dünyanın İncisi" Boğaz'dan bir günde ortalama 110, bir saatte 4, bir haftada 772 geminin geçtiği hesaplandı.
İstanbul Boğazı'ndan 2025 yılı ocak-aralık döneminde 40 bin 172 gemi geçiş yaparken, 2024'te 41 bin 363 gemi, 2023'te ise 39 bin gemi aynı dönemde geçti.
Gemi sayısındaki düşüşle birlikte taşınan yük miktarı da azaldı. Boğaz 2025'te ocak-aralık döneminde 619 milyon 298 bin 4 groston yük taşırken, 2024'ün aynı döneminde 639 milyon 773 bin 180 groston, 2023'te ise 621 milyon 638 bin 378 groston yük taşımıştı.