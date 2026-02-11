'Dünyanın İncisi' İstanbul Boğazı'ndan 2025'te tam 40 bin 172 gemi geçti

Temmuzda 55 milyon 250 bin 133 groston ağırlığında 3 bin 462, ağustosta 58 milyon 218 bin 428 groston ağırlığında 3 bin 421, eylülde 55 milyon 885 bin 598 groston ağırlığında 3 bin 446, ekimde 58 milyon 150 bin 119 groston ağırlığında 3 bin 675, kasımda 52 milyon 183 bin 681 groston ağırlığında 3 bin 593, aralıkta ise 47 milyon 826 bin 337 groston ağırlığında 3 bin 194 gemi İstanbul Boğazı'nı kullandı.