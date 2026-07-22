Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Downtown Dubai'de hizmete girecek restoranın mutfağında Aiman, dünyaca tanınan şef Reif Othman ile birlikte çalışacak. Proje kapsamında ilk kez bir yapay zeka şefin, üst düzey gastronomi deneyimine sahip bir şefle aynı mutfakta restoran konseptine katkı sağlaması hedefleniyor.

UMAI'nin geliştirme ekibi tarafından hazırlanan Şef Aiman, geleneksel mutfak anlayışını teknolojiyle birleştirmeyi amaçlıyor. Yapay zeka sistemi, şeflerin yerini almak yerine onların yaratıcılığını destekleyen bir yardımcı olarak konumlandırılıyor.

Zuma'daki çalışmaları ve REIF Japanese Kushiyaki markasıyla tanınan Reif Othman, projede insan yaratıcılığı ve fine dining deneyimiyle yer alacak. İkilinin hazırlayacağı çalışmalar, Gastronaut Hospitality tarafından işletilecek Japon restoranı WOOHOO'nun menüsünde hayat bulacak.

İlk röportajlarında gastronomi dünyasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şef Aiman, lezzet kombinasyonlarından mutfak süreçlerine kadar birçok konuda öneriler sunuyor. Küresel mutfak verileriyle çalışan sistem, mevsimsel ürünler, kültürel özellikler ve farklı tercihler doğrultusunda yeni tat eşleşmeleri oluşturabiliyor.

Şef Aiman açıklamasında, "Ben şeflerin görevlerini devralmak için değil, onların üretim süreçlerini güçlendirmek için geliştirildim. Verilerden yararlanarak mutfak ekiplerine yeni fikirler sunmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

UMAI'nin özel mutfak arayüzüyle çalışan ve etik ilkeler doğrultusunda geliştirilen Aiman'ın aldığı kararlar kayıt altına alınıyor, test süreçlerinden geçiriliyor ve gerçek zamanlı geri bildirimlerle güncelleniyor.