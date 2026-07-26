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Havacılık sektöründe ezberleri bozmaya hazırlanan JetZero, karma kanat gövdeli (Blended Wing Body - BWB) ticari yolcu uçağı Z4 programını tanıttı. İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı’nda sergilenen proje, gövde ile kanat yapısını tek bir kaldırma yüzeyinde birleştirerek hava direncini minimuma indirmeyi hedefliyor.

YÜZDE 50 YAKIT TASARRUFU VE 9 BİN KİLOMETRE MENZİL

2030'lu yılların başında ticari uçuşlara başlaması öngörülen JetZero Z4;

Kapasite: Yaklaşık 250 yolcu

Menzil: 5.000 deniz mili (yaklaşık 9.260 kilometre)

Verimlilik: Geleneksel yolcu uçaklarına kıyasla %50'ye varan yakıt tasarrufu ve buna bağlı olarak radikal emisyon düşüşü hedefleriyle öne çıkıyor.

Tüm gövdenin kaldırma kuvveti ürettiği bu aerobik mimari, operasyonel maliyetleri önemli ölçüde düşürmeyi vaat ediyor.

JAPAN AIRLINES PROJEYE DAHİL OLDU

Japonya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Japan Airlines (JAL), Z4 programının geliştirme sürecine katıldığını duyurdu. JAL; uçağın ticari tasarımı, kabin içi yerleşimi, yer hizmetleri, kapı operasyonları ve bakım-onarım (MRO) süreçlerinin şekillendirilmesinde JetZero ile ortak çalışacak.

Alışılagelmiş tüp ve kanat tasarımından farklı bir mimariye sahip olmasına rağmen Z4'ün, mevcut havalimanı altyapıları, kapıları ve taksi yollarıyla tam uyumlu olacağı açıklandı. Ayrıca genişleyen iç hacmin yolcular ve kabin ekibi için daha ferah bir seyahat deneyimi sunacağı belirtiliyor.

GULF AIR İLE İLK TİCARİ ANLAŞMA İMZALANDI

JetZero, Farnborough Fuarı sırasında ilk büyük ticari adımlarından birini de attı. Bahreyn’in ulusal hava yolu şirketi Gulf Air, adı açıklanmayan sayıda Z4 uçağı almak üzere bir niyet mektubu imzalayarak ilk teslimat dönemleri için öncelik hakkı elde etti.